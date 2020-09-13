Türk Kızılaydan 'alışveriş kartlarının kaybolduğu' iddialarına yalanlama

Türk Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, kurumun yılda yaklaşık 20 milyon ihtiyaç sahibine çeşitli yollarla yardım ulaştırdığı vurgulandı.

Bu yollardan birisinin de alışveriş kartlarının dağıtımı olduğu ifade edilen açıklamada, kartların anlaşmalı marketlerde ihtiyaç sahiplerine ihtiyaçlarını giderirken seçme özgürlüğü sağladığı belirtildi.

İhtiyaç sahiplerine 330 milyon lira bütçe ayrıldı

Açıklamada, Kızılayın pandemi sürecinin olumsuz etkilerinin azaltılması ve ardından gelen ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine destek olmak üzere yaklaşık 330 milyon lira bütçe ayırdığı bildirildi.

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Bu bütçenin önemli bir kısmının il, ilçe, mahalle ve köylerde yerel otoritelerle belirlenen ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kızılayın İzmir’deki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere gönderdiği alışveriş kartlarının kaybolduğu iddiaları tamamen iftira, bu iddialara dayanarak yapılan haberler de tamamen yalandır. Kızılay, İzmir'deki ihtiyaç sahiplerine, İzmirli hayırseverlerin de destekleri ile hem korona hem Ramazan sürecinde çok yoğun sosyal yardım ulaştırmış, Genel Merkez'in gönderdiği alışveriş kartlarının bir kısmı başka bir yardım çalışmasında kullanılmak üzere Genel Merkez hesaplarına tekrar çekilmiş ve kullanım tarihleri güncellenerek olası bir ihtiyaçta kullanıma hazır halde bekletilmeye alınmıştır.

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Kesilen 1 kuruş dahi yok

Bu yılki insani yardım çalışmalarında İzmir'de sadece bir kart kaybolmuş ve gerekli tutanak tutulmuştur. Haberin içinde yer alan ve kayıp kartların bedellerinin personelden kesildiği iddiası da tamamen gerçek dışıdır. Birden fazla kayıp kart olmadığı gibi personelden kesilen 1 kuruş dahi yoktur."

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