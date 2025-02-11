Türkiye ve Suriye'nin PKK/YPG planı hazır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara arasında geçen hafta Ankara’da gerçekleşen ilk buluşmada, terör örgütü PKK/YPG’ye karşı atılacak adımlar masaya yatırıldı. Suriye’nin yeni yönetiminin kendi milli bütünlüğünü sağlamak için topraklarını PKK/YPG işgalinden kurtarmada kararlı olduğu öğrenildi. Özellikle Fırat’ın doğusunu kontrol altında tutan örgütün, yeraltı kaynaklarını da elinde bulunduruyor. Suriye'de ekonomik kalkınmanın sağlanması için yeraltı kaynaklarına da ihtiyaç olduğu, bu nedenle örgütün yok edilmesi gerektiği net bir şekilde iletildi.





İLK ADIM ÜLKELERİNE GÖNDERMEK

Örgüte verilen sürenin dolması halinde terör örgütüne karşı daha sıkı bir mücadele başlatılacağı kaydedildi. Terör örgütüne verilen sürenin dolması halinde Suriye yönetiminin atacağı ilk adımın yabancı teröristlerin ülkelerine gönderilmesi olduğu öğrenildi. İran’dan, Irak’tan ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden örgüte katılan teröristlerin, ülkelerine dönmeleri sağlanacak. Edinilen bilgilere göre, ilk adımın yerine getirilmesinin ardından imha operasyonu başlayacak. Terör örgütü Suriye topraklarından kazınıncaya kadar

mücadele devam edecek.





OPERASYONLAR HIZLANDI

Türkiye, Suriye’nin kuzeyine yönelik operasyonları hızlandırdı. Geçtiğimiz hafta itibariyle yapılan operasyonlarda 19 terörist etkisiz hale getirildi. Ankara'da yapılan zirvede Türkiye, terör örgütüyle mücadele önerilerini Suriye yönetimine sunmuştu. Karar vermesi halinde Irak’la imzalanan mutabakat zaptının Suriye ile de imzalanması planlanıyor.





3 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ

Terör örgütüne yönelik operasyonlar yeni haftada da devam ediyor. Konuya dair Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından dün yapılan paylaşım, “Mehmetçiğin, teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi devam edecek” mesajıyla duyuruldu. Operasyona dair bilgi veren Bakanlık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.”



