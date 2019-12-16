Gündem Türkiyeden kalkan ilk İHA KKTCdeki Geçitkale Havaalanı indi
MUĞLA

Türkiye'den kalkan ilk İHA KKTC'deki Geçitkale Havaalanı indi

Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda konuşlu insansız hava aracı (İHA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Geçitkale Havaalanı'na gitmek üzere havalanan Bayraktar TB2 tipi İHA, 5 saatlik uçuşun ardından Geçitkale'ye iniş yaptı.

Haber Merkezi AA
Geçitkale Havaalanı
Geçitkale Havaalanı

KKTC Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına yönelik alınan kararın ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

AA
Geçitkale'ye inmek üzere havalanın ilk İHA.

5 SAATLİK UÇUŞUN ARDINDAN GEÇİTKALE'YE İNDİ

Bu kapsamda Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında bulunan Bayraktar TB2 tipi İHA, gerekli hazırlıklar sonrası saat 05.00'te Geçitkale Havaalanına uçtu. 5 saatlik uçuşun ardından Bayraktar TB2 tipi İHA, KKTC Geçitkale Havaalanı'na ulaştı.

DHA
Geçitkale Havaalanı

Türkiye'den KKTC Geçitkale Havalimanı'na ilk İHA havalandı
OYNAT 01:00
Türkiye'den KKTC Geçitkale Havalimanı'na ilk İHA havalandı
Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda konuşlu insansız hava aracı (İHA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Geçitkale Havaalanı'na gitmek üzere havalandı. Bayraktar TB2 tipi İHA'nın yaklaşık 5 saatlik uçuşun ardından KKTC'de olması bekleniyor.


AA
Geçitkale'ye inmek üzere havalanın ilk İHA.

TEKNİK MALZEMELER KKTC'YE GELDİ

KKTC'ye konuşlandırılması karar verilen Türkiye'ye ait İnsansız Hava Araçlarının (İHA) teknik malzemeleri 3 TIR’a yüklenmiş olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Geçitkale Havaalanı'na geldi

  • KKTC heyetleri ile İHA pilotları toplantılar yaptı. Toplantılarda uçuşlarla ilgili teknik bilgiler değerlendirildi.

Dalaman'dan havalanan Bayraktar TB2 KKTC'ye indi
OYNAT 00:48
Dalaman'dan havalanan Bayraktar TB2 KKTC'ye indi
Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda konuşlu insansız hava aracı (), KKTC Geçitkale Havaalanı'na gitmek üzere havalanmıştı. 'den havalanan Bayraktar TB2 tipi ilk İHA, yaklaşık 5 saatlik uçuşun ardından KKTC'deki Geçitkale Üssü'ne indi.

İHA'LAR ARTIK GEÇİTKALE'DEN HAVALANACAK

KKTC Bakanlar Kurulu, İsrail'in Rumlara 8 İHA verdiği, Fransa ve İtalya'nın savaş gemilerini Kıbrıs'a gönderdiği bir dönemde, 1982 yılında askeri maksatlar için inşa edilen Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi yapılması kararı aldı.

AA
Geçitkale'ye inen ilk İHA

Karar üzerine önceki gece İHA ve SİHA'lara ait parçaları taşıyan 3 TIR, Gazimağusa gümrüğünden KKTC'ye girdi. Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj ve savaş gemilerine eşlik eden İHA ve SİHA'lar bugünden itibaren Geçitkale'den havalanacak.

AA
Geçitkale'ye inen ilk İHA

TÜRKİYE'NİN TALEBİ ÜZERİNE VERİLDİ

  • KKTC Bakanlar Kurulu, cuma günü, Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılması kararı almıştı. KKTC hükümeti, Türkiye'nin talebi üzerine Geçitkale Havaalanı'nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına (KTBK) tahsis edilmesine onay vermişti.

Türkiye'den KKTC'ye ilk İHA havalandı: 5 saatlik uçuşun ardından Geçitkale'ye inecek
FOTOĞRAF 24
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KKTC Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına yönelik alınan kararın ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor.
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Bu kapsamda Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında bulunan Bayraktar TB2 tipi İHA, gerekli hazırlıklar sonrası saat 05.00'te Geçitkale Havaalanına uçtu.
Title
İHA'nın yaklaşık 5 saatlik uçuşun ardından Geçitkale Havaalanı'na inmesi bekleniyor.
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KKTC Bakanlar Kurulu, cuma günü, Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılması kararı almıştı. KKTC hükümeti, Türkiye'nin talebi üzerine Geçitkale Havaalanı'nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına (KTBK) tahsis edilmesine onay vermişti.
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Türkiye'den KKTC'ye ilk İHA havalandı: 5 saatlik uçuşun ardından Geçitkale'ye inecek
Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda konuşlu insansız hava aracı (İHA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Geçitkale Havaalanı'na gitmek üzere havalandı.

İHA'lara yeni yuva: Bölgede kuş uçurmayacaklar
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İHA'lara yeni yuva: Bölgede kuş uçurmayacaklar
Türkiye, Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini korumak adına kritik adımlar atmaya devam ediyor. KKTC, Geçitkale Havaalanı'nı Türk İHA ve SİHA'ların kullanımına tahsis etti. Dalaman'dan kalkan insansız hava uçakları yarından itibaren Geçitkale'yi kullanacak. Sondaj gemilerinin güvenliği de buradan sağlanacak.


Doğu Akdeniz'de bir kritik hamle daha: İHA'lar KKTC'ye ulaştı
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