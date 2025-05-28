Türkiye’nin darbelerle dolu geçmişine Esenler’de ayna tutuldu: Hala darbeci yönetimin anayasasıyla yönetiliyoruz

“27 Mayıs’ı, öncesi ve sonrasıyla doğru anlayamaz ve okuyamazsak; bir darbenin nasıl tehlikeli olabileceğini, nasıl planlandığını ve darbe sonrası yönetimlerin ne denli gaddarlaşabileceğini öngöremeyiz.27 Mayıs, halkın iradesiyle üç seçim üst üste kazanmış; Anadolu’yu yeniden ayağa kaldırmış, tek parti vesayetini ortadan kaldırmış, ezanın yeniden Arapça okunmasını sağlamış taşralı bir başvekilin darbeyle görevden alınmasıyla yetinilmemiş, ‘bu kişi yeniden seçilir’ endişesiyle darbeden 16 ay sonra idam edilerek şehit edilmesiyle sonuçlanmıştır. 15 Temmuz öncesinde yaşanan bütün darbelerin siyasi olarak yarım kalan hesapları görülmüştür. Evet, pratikte hâlâ bir darbe hevesi, darbelere öykünme ve darbeden beklenti psikolojisi sürmektedir. Bugün, 27 Mayıs öncesi medyasına ve muhalefetin söylemlerine bakarak bugüne dair üç aylık bir okuma yaparsanız; örtüşen, benzeşen ve benzer sonuçlar doğuran birçok söylemle karşılaşırsınız. 15 Temmuz’u diğer darbelerden ayıran, onu farklı kılan yön; bazı kesimlerin, bu kalkışmayı darbe girişimi olarak kabul etmemesi. Bunun tek nedeni, çıkış noktası ve darbecilerin farklılığıdır”