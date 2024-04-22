Üniversite–sanayi iş birliği sektöre teknoloji ve rekabet gücü veriyor

İstanbul Arel Üniversitesi, ArelKAM (Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi) ve İklimlendirme Soğutma – Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) ortaklığında “İklimlendirme Sektörü ve Üniversite İş Birliği Geliştirme Çalıştayı” düzenlendi. Üniversite-sanayi iş birliğinin artırılması kapsamında düzenlenen çalıştay, açılış konuşmalarının ardından sektör temsilcileri ve akademisyenlerin sunumları ile devam etti. Sektör temsilcileri yapmış oldukları sunumlarda üniversitelerden beklentilerini anlatırken akademisyenler ise üniversite-sanayi iş birliğinin artırılması için yapılması gerekenler hakkında önemli bilgiler vererek sanayi temsilcilerinden beklentilerini anlattı.





Bununla birlikte, çalıştayda öğrencilerin ikinci sınıftan itibaren iş dünyasına atılması gerektiği vurgulanarak staj döneminin daha verimli geçirilmesi ve öğrencilerin kariyer hedeflerini daha erken belirleyebilmesi için yapılması gerekenler konuşuldu. Üniversite-sanayi iş birliğinde yaşanan sorunların masaya yatırıldığı çalıştayda öğrenciler bununla beraber, iklimlendirme sektörünün önde gelen firma yöneticilerini yakından tanıyarak staj ve işe alım sürecinde dikkat edilen süreçleri kaynağından öğrenme fırsatı buldu.









“Üniversite-Sanayi İş Birliği Ülkemiz İçin Önemli Rol Oynuyor”

Üniversite-sanayi iş birliğinin önemine vurgu yapan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersin Göse, İstanbul Arel Üniversitesi olarak böyle bir çalıştaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Göse; “Üniversite-sanayi iş birliği, firmaların ve öğretim üyelerinin, geleceğin yeni nesli ve teminatı olan öğrencilerimizin bir araya gelip bir üst seviyeye nasıl gelebileceğini tartışacağımız önemli bir toplantıdır. Bir ülkenin gelişmişlik seviyesini ortaya koymak için üç saç ayağından bahsedilir. Bunlardan bir tanesi savunma, bir tanesi sanayi, bir tanesi ise üniversitedir. Bu üç kurum bir araya geldiği zaman bütün realiteyi ortaya koyduğu zaman; bu iş birliğinden ülke için çok güzel menfaatler, çok güzel yol haritaları ortaya çıkar. Bu kapsamda İstanbul Arel Üniversitesi olarak böyle bir çalışmayı başlattık.” şeklinde konuştu.





“Sektörümüzün Büyümesiyle Yetişmiş Eleman İhtiyacı Artıyor”

Çalıştayda konuşan İSKİD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Kavas ise üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesinin yetişmiş eleman ihtiyacı bakımından önemli olduğunu vurguladı. İSKİD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kavas; “Üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi, bu kapsamdaki mevcut hedefler; İSKİD’in her zaman önemli faaliyet alanlarından birisi olmuştur. Sektörümüz son 4 yılda yüzde 45 büyüyerek 2023 yılının 7,2 milyar dolar ihracat rakamı ile kapatmış durumdadır. 2024 yılındaki hedefimiz Türkiye iklimlendirme sektörünün ihracat hedefi 7,8 milyar dolar olarak belirlendi. Bu büyüme ile beraber sektörün yetişmiş eleman ihtiyacı da artmaktadır. İklimlendirme sektöründeki firmalarla üniversiteler arasında geliştirilen iş birliği ve ortak projelerle sektörün rekabetçi gücünü destekleyen nitelikli eleman ihtiyacı karşılanabilirken gençlerimiz bu iş birliği ile sektördeki güncel gelişmeleri takip edebilir ve gerekli deneyimleri kazanabilirler. Bu iş birliği hem üniversitelerin bilimsel araştırma ve geliştirme potansiyelini artırırken hem de Türkiye iklimlendirme sektörünü rekabetçi gücü ve yenilikçiliğini de destekleyecektir.” dedi.





“Sürdürebilirlik, İnovasyon ve Teknoloji İçin Üniversite-Sanayi İş Birliği Şart”

Açılış konuşmalarının ardından çalıştay, firma temsilcileri ve akademisyenlerin üniversite-sanayi iş birliği kapsamında hazırladığı sunumlarla devam etti. Aiolos Air Genel Müdürü ve İSKİD Üyesi Ozan Atasoy, yapmış olduğu sunumda inovasyon, üretim geliştirme (Ür-Ge), Ar-Ge konusunda bilgiler vererek yeni fırsatlar yakalamak ve rekabetçi olabilmek için üniversite-sanayi iş birliğinin önemli olduğunu vurguladı.









“Üniversitelerde Yapılan Araştırmalar Sanayicinin İhtiyacını Karşılamalı”

Alarko Carrier San. Tic. A.Ş Ar-Ge Müdürü Sevil İncir ise yapmış olduğu sunumda üniversitelerde yapılan araştırmaların sanayi sektöründeki ihtiyaçları karşılaması gerektiğini vurguladı. İncir sunumunda, ekonomik büyüme ve rekabet gücünün artırılması, inovasyon ve teknolojinin geliştirilmesi, insan kaynakları gelişimi, bilgi ve teknoloji transferi, toplumsal fayda ve sürdürülebilirlik bakımından üniversite-sanayi birliğinin önemli olduğunun altını çizdi.





Arçelik Global Ar-Ge Teşvikleri ve Üniversite Teşvikleri Kıdemli Yöneticisi Evrim Özgül, sektörel alanda üniversitelerle yapılan iş birliği modelleri hakkında bilgiler verdi.





“Teknokent, Teknopark Projelerinde İstediğimiz Başarıyı Elde Edemedik”

İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Alpay Heperkan, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında dünya da yapılan çalışmalar hakkında önemli bilgiler vererek üniversitelerin ve sanayi kuruluşlarının yapması gereken çalışmalara değindi. Prof. Dr. Heperkan, Erasmus değişim hareketliliği, Leonardo gibi öğrenci programlarının, üniversite-sanayi iş birliği açısından önemli olduğunu vurguladı. Sunumunda üniversitelerde gerçekleştirilen teknopark ve teknokent gibi projelerin yeteri kadar başarılı olamadığına değinen Heperkan, üniversitelerin iş birliği yapmasında etkili olan etmenlere de değindi. Üniversitelerin eğitim ve araştırma çalışmaları için finansal destek sağlamak, kamu yararına hizmet sunma, öğrencilere ve fakültelere endüstriyel tecrübe sunma, bölgesel ekonomik gelişmeye katkıda bulunma, mezunlarına iş alanları oluşturması gibi çeşitli etkenlerin önemli rol oynadığına vurgu yapan Prof. Dr. Hasan Alpay Heperkan, üniversite-sanayi iş birliğinin artması için yapılması gerekenler hakkında önemli bilgiler verdi.





“Stajlar Öğrenciler İçin Daha Verimli Geçmeli”

Çalıştayda sunum yapan İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Şule Kapkın, stajların öğrenciler için daha verimli geçmesi gerektiğini ifade etti. Bununla birlikte, üniversite projelerinin bürokratik prosedürlerinin daha kısa sürmesinin üniversite-sanayi iş birliğinin artması bakımından önemli olduğunu belirten Kapkın, ayrıca akademik açıdan yapılan araştırmaların sektörel ihtiyaçlara göre yapılması gerektiğinin altını çizdi.





“Üniversite Bürokrasisi Üniversite-Sanayi İş Birliğini Olumsuz Etkiliyor”

İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Alper Tezcan, İstanbul Arel Üniversitesi’nde gerçekleşen üniversite-sanayi iş birliği çalışmaları hakkında örnekler verdi. Üniversite-sanayi iş birliğinin faydaları hakkında bilgiler veren Dr. Öğretim Üyesi Alper Tezcan, üniversite-sanayi iş birliğindeki kısıtların ise; sanayideki hızlı hareket ve akademideki yavaşlıklar, akademisyenlerin sanayi tarafında girişimci olmaması, üniversite bürokrasisi ve sanayinin iş yükü fazlalığı, sanayideki işletme körlüğü, akademik kaygıların sanayi tarafından önemsenmemesi olarak değerlendirdi.





İstanbul Arel Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Alper Tezcan’ın sunumunun ardından çalıştay panel oturumu ile devam etti. Üniversite-sanayi iş birliğinin geçmişten günümüze değerlendirilmesi yapılan panelde sektör temsilcileri ve akademisyenler üniversite-sanayi iş birliğinin geleceğini konuştu. İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Yılmaz yöneticiliğinde gerçekleşen panelde üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi ve yaşanan sorunların çözülmesi için karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.





Önemli fikir alışverişlerinin yapıldığı çalıştay plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından İstanbul Arel Üniversitesi Tepekent Kemal Gözükara Yerleşkesinde bulunan mühendislik laboratuvarları ve araştırma merkezlerinin gezisi ile sona erdi. Çalıştaya katılan katılımcılar özellikle ArelPOTKAM ve ArelMed-i laboratuvarına yoğun ilgi gösterdi.



