Urfa Hanzala'yı ağırlıyor: Türkiye Kültür Yolu Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen "Türkiye Kültür Yolu Festivali"nin ikinci durağı olan Şanlıurfa'da, festival çeşitli etkinliklerle başladı. Festivalin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 16 şehri kapsayan ve Adana'da başlayan 2024 yılı festivalinin ikinci durağının Şanlıurfa olduğunu söyledi.





1000 SANATÇI 300 ETKİNLİK

Şanlıurfa'nın 9 sürecek dünyanın en büyük ve kapsamlı festivalinin bir parçası olduğunu ifade eden Ersoy, şunları dile getirdi: 1000'e yakın sanatçımızın katılacağı festivalde 300'den fazla etkinlik düzenlenecek. Bu etkinlikler, Şanlıurfa'nın farklı yönleriyle öne çıkmasını sağlamak üzere belirlenmiş 40 farklı noktada gerçekleştirilecek. Şanlıurfa Arkeoloji Müzemiz bu mekanlardan biri ve foto maraton etkinliği de festivalimizin başlangıç etkinliğidir. Fotoğraf sanatına gönül veren Şanlıurfa'nın tarihini, kültür ve sanatını karelerinde ölümsüzleştirecek bütün sanatçılarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Müze meydanı festivalimizin ana sahnesine de ev sahipliği yapıyor. Türk müziğinin farklı dallarında halkımızın gönlüne taht kurmuş isimler burada konser verecek. Farklı mekanlarda kurduğumuz sahnelerle beraber halk müziğinden Akdeniz ezgilerine ve Urfa Sıra Gecesi'ne kadar her nağmenin yer bulduğu bir müzik şöleni yaşanacak.





EBU HANZALA DA ŞANLIURFA'DA

Bakan Ersoy, festivalde Filistin'in de unutulmadığını belirterek şunları söyledi: Festivalimizde Filistin'de yaşananların daha iyi anlaşılabilmesi için özel bir çaba gösterdik. Filistinli büyük usta, karikatürist Naci El Ali'nin 'Hanzala'sını ağırlayacağız. Şair Nabi Kültür Merkezi'nde, 'Filistin Mücadelesi-İnsanlığın Evrensel Yıkımı' sergisi olacak ve 2021'de aramızdan ayrılan değerli sanatçımız Şafak Tavkul'un 'Neden' isimli animasyon yapımı da ilk kez yine festivalimizde gösterilecek."





FESTIVALDE HAT ESERLERI ŞÖLENİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hat Eserleri Sergisi'ni gezdi.

Albayrak Grubu Hat Eserleri Koleksiyonu Sergisi, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Şanlıurfa ayağında sergilendi. Açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un gerçekleştirdiği Festival’e Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü ve Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ziya Kadam katıldı. 25 Mayıs'ta Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde açılışı gerçekleşen sergi, 2 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Ziraat Katılım Bankası’nın sponsoru olduğu Besmele-i Şerif Sergisi, Şanlıurfa’dan sonra Kültür Yolu Festivali’nin Bursa, Samsun, Trabzon, Van, Nevşehir, Erzurum, Çanakkale ve Gaziantep duraklarına da misafir olacak.





13 SANATÇININ ESERİ VAR

Albayrak Grubu’nun 10 yıldır sürdürdüğü ve her sene farklı bir konunun ele alındığı Hat Eserleri Sergisi’nde bu yılın teması “Besmele-i Şerif” oldu. 13 hat sanatçısının çalışmalarının yer aldığı Hat Eserleri Sergisi, geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından sanatseverlerle buluşmuştu incelenmişti.



