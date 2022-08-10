​Uzman öğretmenliğe uluslararası ilgi

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural, “Şu ana kadar 614 bin 446 öğretmenimizin 351 bin 241’i öngörülen eğitimleri tamamladı” dedi. Vural, uygulama ile öğretmenler için kariyer basamakları oluşturma ve özlük haklarının iyileştirilmesinin amaçlandığını söyledi. Vural, “Eğitime başvuru için en az 10 yıllık kıdeme sahip olunması gerekiyordu. Bu şartı sağlayan meslektaşlarımız sürece başvurdu. Bu sayının içinde yer alan yaklaşık 90 bin öğretmenimiz yüksek lisans veya doktoraya bağlı olarak sınavsız bir şekilde hak ettikleri unvanlara sahip olacaklar.” diye konuştu. MEB’e bağlı yurt dışı teşkilatlarında görev yapan öğretmenlerin de sürece dahil olduğunu anlatan Vural, şunları söyledi: “39 farklı ülkeden kariyer sınavına başvuran öğretmenlerimiz var. Balkanlardan Avrupa’ya, Orta Doğu’dan Uzak Doğu’ya kadar farklı ülkelerde görev yapan öğretmenlerimiz bulundukları yerden bu eğitime katılıyorlar.”

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SINAVLAR KASIM’DA

Uzman öğretmenlik eğitimleri 5 Eylül’de, başöğretmenler için ise eğitimler 19 Eylül’de bitecek. Başvurular 26 Eylül-03 Ekim tarihleri arasında alınacak. 2022 Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik yazılı sınavı 19 Kasım’da yapılacak. Yazılı sınav sonuçları ise 12 Aralık’ta ilan edilecek.