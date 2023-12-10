Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi. Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 700 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.
Batılı ülkelerin başını çektiği dünya ise İsrail'in soykırım saldırılarını görmezden gelip, tetikçi medyası ile de işgalcileri aklamaya çalışıyor.
Erdoğan, Netanyahu'ya ayarı verdi, Gazze Kasabı'nın oğlu rahatsız oldu
Türkiye, terör devleti İsrail'in soykırımlarını her platformda dünyaya duyuruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde icra edilen Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Gazze'de yaşanan katliama değinmişti.
Erdoğan'ın açıklamaları İsrail'de büyük rahatsızlık uyandırdı.
Netanyahu'nun oğlundan alçak provokasyon
Yaşananlar sonrasında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, Instagram hesabından terör örgütü PKK'nın sözcülüğüne soyunup, örgütün paçavrasını "Free Kurdistan" diyerek paylaştı.