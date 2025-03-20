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Yavaş: Suçu varsa ceza alır

Yavaş: Suçu varsa ceza alır

04:0020/03/2025, Perşembe
G: 20/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Mansur Yavaş.
Mansur Yavaş.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alınırken, parti içerisindeki en büyük rakibi Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın Tayvan’da olduğu ortaya çıktı.Daha önce planlanmış bir programdan dolayı Tayvan’da olduğunu belirten Yavaş, “Yurt dışındaydım. Dönüyorum, İstanbul’a geleceğim” dedi. Yavaş İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin, “Kimse yargılanmaz değil herkes yargılanabilir, mahkemeye gider, aklanır. Suçu varsa ceza alır. Ekrem Bey’in yanındayız” ifadelerini kullandı. Yavaş, “Sıra size mi gelecek?” sorusuna “Ankara Başsavcılığı’na çok sayıda dilekçe verilmiş. Bana yönelik de gayretleri olmuş” yanıtını verdi.



#Mansur Yavaş
#Ekrem İmamoğlu
#Gözlatı

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