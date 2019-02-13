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İstanbul haberleri: Yemek yaparken elbiseleri tutuşan yaşlı kadın feci şekilde can verdi

Yemek yaparken elbiseleri tutuşan yaşlı kadın yanarak öldü

Sultanbeyli’de mutfakta yemek yapmak isterken bir anda ocak ateşinden elbiseleri tutuşan yaşlı kadın feci şekilde can verdi. Haberi alarak eve koşan aile üyeleri gözyaşlarına boğuldu.

Haber Merkezi IHA
70 yaşındaki Saniye Çalışkan çıkan yangında hayatını kaybetti.
70 yaşındaki Saniye Çalışkan çıkan yangında hayatını kaybetti.

İstanbul Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Şen Caddesi’nde saat 17.00 sularında meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre 70 yaşındaki Saniye Çalışkan isimli kadın evde tek başınayken yemek yapmak istedi.

Yaşlı kadının, yemeği yaptığı anda ocaktan gelen ateşle önce başörtüsü tutuştu. Paniğe kapılan Çalışkan başörtüsünü söndürmek isterken alevler eteğine sıçradı. Evin içindeki dumandan da etkilenen yaşlı kadın bir anda yere yığıldı. Evde kimse olmaması sebebiyle yaşlı kadın feci şekilde can verdi.

Binadan koku duyan mahalle sakinleri durumu hemen polise ve itfaiyeye haber verdi. Ekipler geldiğinde yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştılar. Daha sonra savcı ve olay yeri inceleme ekipleri de olay yerine geldi. Saniye Çalışkan’ın eşi Nurettin Çalışkan (83) ve çocukları Nihat Çalışkan (57),Suzan Çalışkan (51) ve Bülent Çalışkan (51)’da acı haberi aldıktan sonra hemen oturdukları eve geldi. Çalışkan ailesi olay yerinde gözyaşı döktü. Merhumun cenazesi gerekli işlemlerin ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

"BİR KADIN ÖLMÜŞ..."

Durumu kızından öğrendiğini söyleyen Saniye Çalışkan’ın yeğeni Sedat Çalışkan “ Kızım beni aradı. Bana ‘Baba bizim mahallede Şen Caddesi’nde Saniye Çalışkan adında bir kadın ölmüş’ dedi. Bende olsa olsa amcamın hanımı olabilir dedim. Amcamla görüştüm. O bana ‘Yengen evde yanarak ölmüş. Mutfakta yemek yaparken ölmüş’ dedi. O ara komşular geldi. Ambulansı çağırdılar. Bu şekilde olayları duyduk ‘ dedi.

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