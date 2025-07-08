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Yeni Galata Köprüsü bakım onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı

Yeni Galata Köprüsü bakım onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı

07:448/07/2025, mardi
AA
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Çalışmaların ardından köprü saat 04.30'dan sonra araç ve yaya trafiğine açılacak.
Çalışmaların ardından köprü saat 04.30'dan sonra araç ve yaya trafiğine açılacak.

Yeni Galata Köprüsü, bakım onarım çalışması nedeniyle geçici olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Yeni Galata Köprüsü, bakım onarım çalışması nedeniyle geçici olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Çalışma kapsamında polis ekipleri, köprü girişlerini bariyerlerle kapatarak önlem aldı.

Görevliler kapatılan köprüde bakım onarım çalışması gerçekleştiriyor.

Çalışmaların ardından köprü saat 04.30'dan sonra araç ve yaya trafiğine açılacak.


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