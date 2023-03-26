|
Reklam
Reklam
Gündem

Yunanistan umudunu Kılıçdaroğlu'na bağladı: Erdoğan kaybederse Türk savunma sanayii çökecek

Türkiye'nin sandık başına gideceği 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçim yurtdışından da yakından takip ediliyor. Yunanistan'da Bluesky TV spikeri İoannis Theodoratos, Türkiye'de seçime atıf yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi durumunda, Atina'nın ABD ve Fransa'dan F-16 veya Rafale uçaklarını almasına gerek kalmayacağını çünkü muhalefetin iktidarında Türkiye'nin mevcut filolarını dahi yükseltmeyeceğini söyledi.

09:43 . 26/03/2023 Pazar
Diğer
İoannis Theodoratos - Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu

İoannis Theodoratos - Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde sandık başına giderek tercihini yapacak.

Yurtiçin de olduğu kadar dış basında da tarihi seçim süreci yakından takip ediliyor.

Türkiye ile Ege'de gerilim yaşayan Yunanistan'da birçok kanalda Türkiye'de yapılacak olan seçime dair analizler ve yorumlar yapılıyor.



Yunanistan'da yayın yapan kanallardan biri olan BlueSky TV'de, spiker
İoannis Theodoratos
'un yaptığı son açıklamalar gündem oldu.

Theodoratos yaptığı konuşmada, muhalefeti destekleyen tavır içerisine girerek, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçime dair yorumlarda bulundu.

"Erdoğan kazanırsa savunma sanayi hamleleri devam eder"

Theodoratos,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması halinde, yerli ve milli savunma sanayi hamlelerine devam edeceğini belirterek,
"Özellikle Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferinden sonra bu programlar artarak devam edecektir."
dedi.

Seçimi Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumuna da değinen Theodoratos, şunları söyledi:

  • "Mayıs ayında kişisel değerlendirmem, eğer yanılmıyorsam burada tekrar görüşeceğiz. Seçimi muhalefet kazanırsa, bizim bir F-16 Viper almamıza gerek kalmayacaktır."

"Muhalefet kazanırsa Türkiye filolarını dahi yükseltmeyecektir"

Kılıçdaroğlu seçimi kazandığı takdirde, Türkiye'nin filolarını yükseltmeyeceğini söyleyen Theodoratos,
"Rafale (Fransız savaş uçağı) bile almamıza gerek kalmayacak. Çünkü komşu, filolarını dahi yükseltmeyecektir."
ifadelerini kullandı.

#Yunanistan
#İoannis Theodoratos
#Türkiye
#seçim
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.