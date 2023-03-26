Yunanistan umudunu Kılıçdaroğlu'na bağladı: Erdoğan kaybederse Türk savunma sanayii çökecek

İoannis Theodoratos - Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu
Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde sandık başına giderek tercihini yapacak.
Yurtiçin de olduğu kadar dış basında da tarihi seçim süreci yakından takip ediliyor.
Türkiye ile Ege'de gerilim yaşayan Yunanistan'da birçok kanalda Türkiye'de yapılacak olan seçime dair analizler ve yorumlar yapılıyor.
Theodoratos yaptığı konuşmada, muhalefeti destekleyen tavır içerisine girerek, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçime dair yorumlarda bulundu.
"Erdoğan kazanırsa savunma sanayi hamleleri devam eder"
Seçimi Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumuna da değinen Theodoratos, şunları söyledi:
- "Mayıs ayında kişisel değerlendirmem, eğer yanılmıyorsam burada tekrar görüşeceğiz. Seçimi muhalefet kazanırsa, bizim bir F-16 Viper almamıza gerek kalmayacaktır."