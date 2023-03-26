Yunanistan umudunu Kılıçdaroğlu'na bağladı: Erdoğan kaybederse Türk savunma sanayii çökecek

Yunanistan bir yıldır üzerinde çalışarak kendi imkanlarıyla ürettiği İHA'nın test uçuşunu sosyal medya üzerinden paylaştı. İHA'nın Türkiye'de uçuş rekorları kıran Bayraktar TB2 ve AKINCI'ya rakip olacağı iddia edildi. İHA Sosyal medyada alay konusu olurken, 'Bunu da mı çalmışlar', 'Daha büyüklerini teknofestte öğrenciler yapıyor' yorumları yapıldı. Öte yandan Yunan İHA'sının Bayraktar TB2'ye benzerliği dikkat çekti.