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POLİTİKA

Yunanistan'dan bir tahrik daha: Floros bu kez Meriç Nehri üzerinden poz verdi

Türkiye'nin itidalli tutumuna karşılık provokatif girişimlerine devam eden Yunanistan'dan yeni bir tahrik daha geldi. Üç gündür Ege’deki adalarda askeri birlikleri ziyaret ederek fotoğraf paylaşan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, bu kez Türkiye’nin İpsala Sınır Kapısı'nın karşısından Meriç Nehri üzerinde görüntü verdi.

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Haber Merkezi Diğer
Yunanistandan bir tahrik daha: Floros bu kez Meriç Nehri üzerinden poz verdi
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros (Ortada)

Yaklaşık üç gün süren Ege'deki tartışmalı adalardaki askeri birlikleri ziyaret eden Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros bugün akşam saatlerinde Batı Trakya'daki Türkiye –Yunanistan arasındaki Meriç Nehri’ndeki İpsala Sınır Kapısı’nın karşısındaki Kipi Sınır Kapısı’nda ortaya çıktı.

"MERİÇ DÜŞMEYECEK"

Floros, Meriç sınırının Yunanistan tarafından çektirdiği fotoğrafları kendisine ait sosyal medyadan paylaşarak altına şu ifadeleri yazdı:

“Birinci durağımız Kipi Köprüsü. Gözetleme karakolu personeli ile. Görevlerine ve misyonlarına bağlılıkla Yunanistan bölgesini koruyanlara sağlık ve güçle Mutlu Yıllar. Evros (Meriç) düşmedi, düşmeyecek!”

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'tan Sakız Adası provokasyonu
FOTOĞRAF 7
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Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Doğu Ege Adalarındaki askeri birlikleri ziyaret etti. Dün akşam saatlerinde Aydının Kuşadası ilçesine sadece 2 mil uzaklıktaki Sakız Adasını ziyaret eden Floros buradaki kara ve deniz askeri birliklerinde denetlemelerde bulundu.
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ASKERİ BİRLİKLERİ DENETLEDİFloros, adada bulunan 96. Ulusal Muhafız Yüksek Komutanlığı (ADTE) Komutanlığına bağlı askeri birlikleri ve karakolları ziyaret etti. GEETHA Başkanına Florosa, İçişleri ve Adalar Yüksek Askeri Komutanlığı (ASDEN) Komutanı Korgeneral Dimitrios Hupis eşlik ettiği belirtildi.
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General Konstantinos Florosun bu sabah saat 11.00de Sakız Adası Belediye Başkanı Stamatis Karmancis ve ardından Vali Yardımcısı Pantelis Vrulis ile de bir görüşme gerçekleştirdiği açıklandı.
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SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTIFloros bu ziyarete ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Göreve bağlılığınız ve kararlılığınız Vatanın bütünlüğünü, saygınlığını ve onurunu garanti ediyor! Toplum rahat olabilir çünkü sizler buradasınız! ifadelerini kullandı.
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Florosun Sakız Adasındaki Panagia ve Psarron Mevkiindeki Askeri Gözetleme Kulelerinin bulunduğu yerde Kuşadasını gören bölgede silahlı askerlerle fotoğraf çektirdiği görüldü.
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Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'tan Sakız Adası provokasyonu
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Doğu Ege adaları ziyaretlerini Sakız Adası'nda sürdürdü. Floros, askeri birlikleri denetleyerek, "Adalardaki vatandaşlarımız rahat olabilir çünkü sizler buradasınız" dedi.

TÜRKİYE'DEN 12 MİL AÇIKLAMASINA SERT TEPKİ

Yunanistan, son dönemde sık sık Girit'in çevresindeki kara sularını 12 mile çıkarılacağını dillendiriyor.

Atina’nın bu açıklamalarına Türkiye’den bir kez daha cevap geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Son günlerde, Yunan basınında özellikle Girit’in çevresinde kara sularının 12 mile çıkarılacağına dair haberler var. Bizim bu konudaki tutumumuz net. Değil 12, Ege’de 1 mil dahi kara suyu genişlemesine izin vermeyiz. Meclis’imizin bu konuda 1995’de aldığı karar nettir ve halen geçerlidir. Yunanistan’ı bir kez daha uyarıyoruz. Arkana almaya çalıştıklarına güvenerek, sahte kahramanlık peşinde koşma. Maceraya atılma. Sonu sizin için hiç iyi olmaz" dedi.

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