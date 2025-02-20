Yusuf Tekin TÜSİAD konusunda haklı çıktı: 12 soruya yanıt veremediler

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Genel Kurul toplantısında yapılan açıklamalar, siyasi gündemde geniş yankı uyandırdı. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın son dönemdeki kayyum atamaları, gözaltı ve tutuklamaları eleştirerek "sussak gönlümüz razı değil" ifadesini kullanması, iktidar kanadından sert tepkilere neden oldu. Bu gelişmelerin ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz yıl Eylül ayında TÜSİAD toplantısında eğitim reformuna yönelik eleştirilere verdiği yanıtlar yeniden gündeme taşındı.





Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eylül 2024'te TÜSİAD'ın "Geleceğimiz İçin Eğitimi Birlikte Konuşmak" başlıklı konferansına katılarak "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" hakkında bilgiler vermişti. Tekin, TÜSİAD'ın eğitim politikalarına yönelik eleştirilerine yanıt olarak 12 soru sormuş ve "Lütfen sizlere yönelttiğim bu sorulara ideolojik önyargılarınızı ve siyasal tutum alışlarınızı bir kenara bırakın" çağrısında bulunmuştu.





NEYE İTİRAZ EDİYORSUNUZ?

Tekin, bu sorularında eğitimde akademik başarının beceri odaklı bir modele evrilmesi, öğrenci katılımının artırılması, Atatürk'ün Maarif Kongresi'nde tarif ettiği milli bir eğitim programının hayata geçirilmesi gibi konulara dikkat çekmişti. Ayrıca, tarih eğitiminin Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kadar kronolojik bir bütün halinde anlatılması, darbelerin demokrasiye etkilerinin öğrencilere aktarılması, "Mavi Vatan" ve "Gök Vatan" gibi kavramların Coğrafya dersine eklenmesi gibi konuları da gündeme getirmişti. Bakan Tekin, TÜSİAD'ın eğitim politikasına dair eleştirilerini haksız bulduğunu vurgulayarak "Sizler neye ya da nelere itiraz ediyorsunuz?" sorusunu sormuştu.





SİYASİ MÜHENDİSLİK YAPIYORLAR

Son dönemde TÜSİAD'ın gündeme taşıdığı eleştiriler ve bu eleştirilere karşılık iktidar kanadından gelen yanıtlarla birlikte Tekin'in aylar önceki bu sözleri yeniden tartışmaların merkezine oturdu. AK Parti ve MHP yetkilileri, TÜSİAD'ın "siyasete yön verme" çabasında olduğunu vurgulayarak, kurumun eğitim başta olmak üzere birçok konuda siyasi mühendislik yapmaya çalıştığını savundu.



