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İSTANBUL

Zehirleyen ıspanakta ilaç şüphesi: Tarım suyuna karışmış olabilir

Marmara Bölgesi'nde ıspanak yedikten sonra zehirlenen vatandaş sayısı 66'ya yükseldi. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ıspanak arasına karışan yabancı otların zehirlenmeye neden olduğunu duyurdu. Yeni Şafak, paniğe yol açan ıspanak zehirlenmesiyle ilgili olası senaryoları uzman isimlere sordu. Zehirlenme vakalarının yaşandığı bölgelerde çok sayıda ilaç fabrikasının olduğuna dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Erdem Yeşilada, "Yabancı otlar nedeniyle atropin ve scopalam maddesinin mevcut olma ihtimali çok düşük. En olası senaryolardan biri, ilaç fabrikaları tarafından üretilen bu maddenin tarım sularına karışmış olabileceği ihtimalidir" ifadelerini kullandı.

Hasan Hız Yeni Şafak
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Tekirdağ ve İstanbul'da onlarca vatandaşı hastanelik eden ıspanak zehirlenmesiyle ilgili tartışmalar devam ediyor.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 66 kişinin hastaneye kaldırıldığı zehirlenmelere 'ıspanak arasına karışan yabancı otların' neden olduğunu açıkladı.

Yeni Şafak, büyük paniğe yol açan zehirlenmelerle ilgili olası senaryoları Yeditepe Üniversitesi'nden Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Yeşilada'ya sordu.

Ispanakların arasına karışan yabancı maddelerin zehirlenmeye yol açma ihtimalinin çok düşük olduğunu belirten Yeşilada, şu değerlendirmelerde bulundu:

  • "Atropin maddesinin zehirlenmeye yol açtığı iddiaları bana çok gerçekçi gelmedi. Türkiye'deki patlıcangiller ailesinde bu maddelerin mevcudiyeti 10 binde bir gibi çok düşük oranlarda. Güzelavrat otunu mesela dağ tepe ancak bulabiliyoruz. Ispanak yetiştirilen bir bitki, üretici koca bir çalıyı nasıl budayacak ki? İkincisi adamotu deniyor, ıspanak eğer bu bölgede yetişmişse yani Trakya'dan geldiyse, bu bölgede adamotu bulmak da mümkün değil."

İstanbul Çerkezköy'de ıspanak yoğun bir şekilde üretiliyor.

ZEHİRLEYEN MADDE ISPANAKTA BOL MİKTARDA OLAMAZ

"Ispanak zehirlenmesinde atropin ve scopalamin maddesi tespit edildiyse, acildeki doktorlar nasıl bir semptom buldular? Atropin ve scopalamin gözde bebeğini açar, göz incelemelerinde gözün içerisine damlatılır. Öyle bir semptom varsa, ıspanak zehirlenmesinde etki etmiştir ama bol miktarda bulunmuştur demek mümkün değil"

ZEHİRLENME BÖLGELERİ İLAÇ FABRİKASI DOLU

Zehirlenmelere yol açan maddelerin ıspanaklara nasıl bulaştığı senaryosunu değerlendiren Yeşilada, "Tekirdağ ve İstanbul'da 66 kişi zehirlendi. Trakya-Çerkezköy kısmında ilaç fabrikaları var, bunlar atropin ve scopalamin maddesi de üretirler" bilgisini paylaştı.

İLAÇ FABRİKALARINDAKİ ATIK MADDELER TARIM SUYUNA KARIŞMIŞ OLABİLİR

Yeşilada, bu fabrikalardaki atık suların tarım suyuna karışmış olabileceğinin altını çizerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

  • "Olası senaryolardan biri de sulamaya suyuna ilaç fabrikalarından atık karışmış olabilir. Zehirlenme vakalarının yaşandığı bölgeler ilaç fabrikalarının yoğun olduğu bölge. Çerkezköy civarındaki bölgeler olması, en olası senaryo olarak bunu öne çıkarıyor."

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