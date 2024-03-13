Her hafta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay verilen şirketler halka arz olmaya devam ediyor. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? İşte 12-15 Mart halka arz tarihleri...

HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan bir yeni şirke halka arza çıkıyor. Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. (ODINE) halka açılıyor.

ODİNE SOLUTİONS HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERİR, HİSSE FİYATI NE KADAR?

Yeni halka arzda talep toplama tarihleri 13-14-15 Mart olarak belirlendi. 44.200.000 lotla halka arza çıkacak Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. hisse fiyatı 30 TL olacak.

Eşit dağıtım yöntemi ile dağıtılacak hisseler Yıldız Pazar'da işlem görecek.

TASLAK HALKA ARZLAR

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.

Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.

Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Enda Enerji Holding A.Ş.

Birleşim Yeşil Enerji A.Ş.

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ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?

Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş 13-14,15 Mart 2024 tarihlerinde talep toplayacak. Buna göre şirketin payları 30 liradan talep toplama yöntemiyle satışa çıkacak.

Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ’nin mevcut ortakları Odine International Holding UK LLP’nin sahip olduğu 3.715.871 TL, Hidayet Didem Zapsu BİLYAY’ın sahip olduğu 4.596.031 TL, Deniz Han BİLYAY’ın sahip olduğu 6.894.049 TL ve Doğu Kaan BİLYAY’ın sahip olduğu 6.894.049 TL olmak üzere toplam 22.100.000 TL nominal değerli (B) grubu paylar halka arza konu edilecektir.







