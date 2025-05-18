SORU: Hangisi Güneş Kral lakabıyla bilinir?

CEVAP: C: XIV. Louis





A: I. Napolyon Bonapart

B: VIII. Henry

C: XIV. Louis

D: Büyük İskender

XIV. Louis Hakkında

Fransa Kralı XIV. Louis (1643–1715), bu lakabı mutlak monarşiyi ve kendisini devletin merkezi olarak görmesini simgelemek için kullanmıştır. “Devlet, benim” (L’État, c’est moi) sözüyle özdeşleşen bu anlayış, onun güçlü otoritesini ve ihtişamlı sarayı Versailles ile gösterdiği görkemi yansıtır. Güneş, onun yönetiminin merkezindeki figür olarak tasvir edilmiştir.





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