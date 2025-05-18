Hangisi Güneş Kral lakabıyla bilinir? İşte 300 bin TL değerindeki Kim Milyoner Olmak İster sorusunun yanıtı. Fransa Kralı XIV. Louis (1643–1715), bu lakabı mutlak monarşiyi ve kendisini devletin merkezi olarak görmesini simgelemek için kullanılmıştır.
A: I. Napolyon Bonapart
B: VIII. Henry
C: XIV. Louis
D: Büyük İskender
XIV. Louis Hakkında
Fransa Kralı XIV. Louis (1643–1715), bu lakabı mutlak monarşiyi ve kendisini devletin merkezi olarak görmesini simgelemek için kullanmıştır. “Devlet, benim” (L’État, c’est moi) sözüyle özdeşleşen bu anlayış, onun güçlü otoritesini ve ihtişamlı sarayı Versailles ile gösterdiği görkemi yansıtır. Güneş, onun yönetiminin merkezindeki figür olarak tasvir edilmiştir.
Kim Milyoner Olmak İster hangi günler var?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması her hafta pazar akşamı saat 20.00'da yeni bölümleriyle ekranlara gelmektedir.
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon ve 5 Milyon kazanan kişiler kimdir?
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon kazanan kişiler Arda Ayten ve Rabia Birsen Göğercin iken 5 milyon kazanan kişi Berk Göktaş oldu. Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının eski en büyük ödülü olan 1 milyonu 2019 yılında Arda Ayten, 2023'te Rabia Birsen Göğercin isimli yarışmacılar kazandı. Milyoner'de şu anki büyük ödül olan 5 milyon TL'yi 2024 yılında Berk Göktaş isimli yarışmacı kazandı.