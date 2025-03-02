Açlığı hafifletip enerjiyi artıran sahurluk öneriler

Sahurda doğru besin seçimleri, gün boyu enerjik kalmanıza ve açlık hissinizi azaltmanıza yardımcı olabilir. İşte uzmanından tüyolar: Beyaz ekmek yerine buğday ekmeği tercih edilmeli. Yumurta da sahurun vazgeçilmezi olmalı. Siyah çay yerine papatya, ıhlamur çayı gibi kafeinsiz çaylar tüketilmeli. Sebze çorbaları da sahur için iyi bir alternatif.
Sahurda doğru besinleri seçmek gün boyu enerjik kalmanıza ve açlık hissinizi en aza indirmenize yardımcı olabilir. Diyetisyen Safiye Keskin, gün boyu enerjik kalmanızı sağlayacak ve açlık hissini en aza indiren besinleri 4 kategoride anlattı:
Yüksek lifli besinler sindirim sistemimizi düzenler ve mide hacmini doldurur. Aynı zamanda kan şekerinizi dengede tutar. Sahurda, beyaz ekmek yerine tam buğday veya çavdar ekmeği gibi yüksek lifli seçenekler tercih edilebilir. Yulaf, sahurda tüketilebilecek en iyi lif kaynağıdır.
Sahurda protein açısından zengin besinler tercih etmek uzun süre tok kalmanızı sağlar ve vücudunuzu kaliteli enerjiyle besler. Sahurun vazgeçilmezi yumurta protein açısından çok zengin olmasının yanında hazırlanması da çok pratiktir. Sahur sofralarınızda haşlama, omlet ya da menemen şeklinde hazırlanmış yumurta uzun süre tok kalmanızı sağlar.
Sahurda sağlıklı yağları içeren besinler tüketmek gün boyu açlık hissinizi azaltacaktır. Özellikle avokado hem sindirimi kolaylaştır hem de sağlıklı yağlar açısından da zengin bir meyvedir. Sahurda bir avuç ceviz veya badem tüketmek de sizi tok tutarak gün boyu rahat bir oruç tutmanızı sağlayabilir.
Sahurda bol su içmek, hem susuz kalmanızı engeller hem de tokluk hissinizi artırır. Özellikle sıvı alımını artıran ve sindirimi düzenleyen kompostolar da tercih edilebilir. Salatalık ve domates de sahurda rahatlıkla tüketilebilir. Sahurda aynı zamanda içecek olarak papatya çayı, melisa çayı ve ıhlamur gibi kafeinsiz bitki çaylarının tercih edilmesi mideyi yatıştırır. Sahur sofrasında tercih edilen sebze çorbası orucunuzu rahat tutmanızı sağlayabilir.