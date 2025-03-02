Açlığı hafifletip enerjiyi artıran sahurluk öneriler

Sahurda doğru besinleri seçmek gün boyu enerjik kalmanıza ve açlık hissinizi en aza indirmenize yardımcı olabilir. Diyetisyen Safiye Keskin, gün boyu enerjik kalmanızı sağlayacak ve açlık hissini en aza indiren besinleri 4 kategoride anlattı:

1. Lifli besinler

Yüksek lifli besinler sindirim sistemimizi düzenler ve mide hacmini doldurur. Aynı zamanda kan şekerinizi dengede tutar. Sahurda, beyaz ekmek yerine tam buğday veya çavdar ekmeği gibi yüksek lifli seçenekler tercih edilebilir. Yulaf, sahurda tüketilebilecek en iyi lif kaynağıdır.

2. Protein

Sahurda protein açısından zengin besinler tercih etmek uzun süre tok kalmanızı sağlar ve vücudunuzu kaliteli enerjiyle besler. Sahurun vazgeçilmezi yumurta protein açısından çok zengin olmasının yanında hazırlanması da çok pratiktir. Sahur sofralarınızda haşlama, omlet ya da menemen şeklinde hazırlanmış yumurta uzun süre tok kalmanızı sağlar.

3. Sağlıklı yağlar

Sahurda sağlıklı yağları içeren besinler tüketmek gün boyu açlık hissinizi azaltacaktır. Özellikle avokado hem sindirimi kolaylaştır hem de sağlıklı yağlar açısından da zengin bir meyvedir. Sahurda bir avuç ceviz veya badem tüketmek de sizi tok tutarak gün boyu rahat bir oruç tutmanızı sağlayabilir.

4. Sıvı tüketimi

Sahurda bol su içmek, hem susuz kalmanızı engeller hem de tokluk hissinizi artırır. Özellikle sıvı alımını artıran ve sindirimi düzenleyen kompostolar da tercih edilebilir. Salatalık ve domates de sahurda rahatlıkla tüketilebilir. Sahurda aynı zamanda içecek olarak papatya çayı, melisa çayı ve ıhlamur gibi kafeinsiz bitki çaylarının tercih edilmesi mideyi yatıştırır. Sahur sofrasında tercih edilen sebze çorbası orucunuzu rahat tutmanızı sağlayabilir.





TOK TUTAN 5 MENÜ ÖRNEĞİ:

Avokado ve Yumurtalı Ekmek: Kızartılmış Tam Tahıl Ekmeği üzerine Avokado-Lor karışımı sürüp sırasıyla hindi füme, roka ve istediğiniz şekilde pişmiş yumurta ekleyerek tüketebilirsiniz.

Yulaf Lapası: Yulaf ezmesini süt ile pişirerek veya yoğurdun üzerine ilave ederek hazırlayabilirsiniz. Üzerine meyve, ceviz, badem, chia tohumu ilave edebilirsiniz.

Yulaf Tost: Yulaf ezmesi, yoğurt ve yumurtayı çırpıp tavada veya tost makinesinde pişirerek tost hazırlayabilirsiniz. Domates, salatalık, zeytin, peynir ile beraber tüketebilirsiniz.

Zeytinyağlı Sebze Yemeği : Sindirimi rahatlatacak 1 kase çorba, zeytinyağlı sebze yemeği, yoğurt veya ayran ile beraber tüketebilirsiniz.

Tavuklu veya Ton Balıklı Salata : Zeytinyağı ilave edilmiş dilediğiniz yeşilliklere ızgara balık veya tavuk ekleyip tam tahıl veya çavdar ekmeği veya krakerleri ile tüketebilirsiniz.



