Akrep Nalan hayatını kaybetti

Muğla Bodrum'da hayat arkadaşı Alişan Çiçek ile yaşamını sürdüren Akrep Nalan lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın'ın sabah hareketsiz yattığını fark eden yardımcısı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Eve gelen sağlık ekibi, sanatçının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Fidan Hoca karakteri ile akıllara kazınan Akrep Nalan'ın vefat haberini Özgür Aras, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

GEÇTİĞİMİZ AY SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ KONUŞMUŞTU

Akrep Nalan, geçen aylarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınmıştı.

Geçtiğimiz aylarda sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunan Akrep Nalan isimli Füsun Nalan Açın, "Tabii insanın yaşı biraz ilerleyince bazı sağlık sorunları yaşanıyor. Kilolu olmam nedeniyle damar yolunu bulmakta güçlük çektiler, akciğerlerde su vardı onu aldılar. Tahlillerim yapıldı, serum verilip ilaç tedavisi uygulanıyor.

REKLAM

Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Bu arada rahatsızlandığımı duyan benim ve Alişan'ın telefonlarına mesaj yağdırdı. Çok sağ olsunlar insan böyle günlerde ne kadar sevildiğini daha iyi anlıyor. Beni arayan soran, merak eden herkese çok teşekkür ediyorum" demişti.









AKREP NALAN KİMDİR?

Akrep Nalan, 26 nisan 1954 yılında Ankara Yenimahalle'de dünyaya geldi. Asıl adı Füsun Nalan Açın'dır. Akrep Nalan, eğitimine Ankara Bahçelievler Alparslan ilkokulunda başladı sonrasında ise, Ortaokulu Adana Kız Lisesi ve Uşak Ticaret Lisesinde tamamladı.

1972-1980 tarihleri arasındaban Karamancı Demir Çekme Fabrikasında, Ahmet Karamancı Oksijen Fabrikasında ve İnterfarma Anonim Şirketinde muhasebecilik yaptı.

REKLAM

"Akrep" lakabını 1978 yılında aldı. Oynadığı at yarışı'nda altılı tutturduğu atın adının "Akrep" olması ve o dönem gazete manşetlerinde gündem olan Nalan Duman'ın lakabı "Akrep Nalan"dan esinlenerek çevresi tarafından yine bu isimle seslenildi. İlerleyen yıllarda bu lakabı sahne adı olarak kullanmaya devam etti.

Çocukluğundan beri müzikle ilgili olan Açın, ilk profesyonel sahne çalışmasını 1980 yılında Hakkı Çağdaş'ın desteği ile "Goldfinger" gece kulübünde gerçekleştirdi. Daha sonra Bodrum Efe Bar, Pirinç Otel, Ünlü Otel, Paradise gibi mekânlarda dinleyici kitlesini artırdı. Ardından İstanbul'da Kulüp 12, Paella, Memos, Küfe gibi yerlerde sahne aldı. Takip eden yıllarda İstanbul ile Türkiye'nin her yerinde şarkı söyledi.

REKLAM

1991 yılında Vedat Sakman ve Halis Bütünley'in desteğiyle çıkardığı ilk albümü "Dağ Çiçeği" ile meşhur oldu. Daha sonra Selim Atakan'ın desteği ile 1994 yılında "Zil Zurna Sevdalar" başlıklı ikinci albümünü yayınladı. İlk iki albümde yer alan "Fânî Dünya", "Halikarnas", "Karlar Düşer" parçaları ile ses getirdi. Zirvedekiler (1994), Baskül Ailesi (1997), Hayat Bilgisi (2003-2005), Peki Olur Şekerim (2003) ve Aşk Mahkumu (2004) dizi ve filmlerinde aktrislik denemeleri oldu.

FOTOĞRAF 12 Kocaeli’nin Darıca ilçesinde çekimleri yapılan Seksenler dizisinin setinde kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Kemal Kuruçay, hemen Darıca’da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Seksenler dizisinde canlandırdığı ‘Seyfi’ karakteriyle gönüllere taht kuran oyuncu Kuruçay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefat ettiğini öğrenen dizinin yönetmeni Birol Güven, dizi oyuncuları ve set ekibi, hastaneye gelerek yakınlarının acısını paylaştı. Kemal Kuruçay’ın cenazesi defnedilmek üzere Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na götürüldü.<br> Vefat eden ünlü oyuncuyla aynı seti paylaşan, Seksenler dizisinde ‘Susmuş’ karakterine hayat veren ve aynı zamanda dizinin müzik direktörü Aydın Sarman, Kemal Kuruçay hakkında konuşmakta zorluk çekti. Zor durumda olduklarını söyleyen Sarman, “Kemal Kuruçay, inanılır gibi değil, tüm ekip inanamıyoruz ama elden de bir şey gelmiyor. Dolayısıyla tüm çalışma arkadaşlarımıza büyük sabır diliyorum. Büyük kayıp. Kemal Kuruçay çok iyi insandı. Kemal Kuruçay, çok büyük bir oyuncuydu, iyi bir oyuncuydu. Saygılı insandı, kibar insandı, zarif insandı. İşini seven bir insandı. Senaryosu elinde vefat etti. Takdiri ilahi. Herkese sabırlar diliyorum. Bir şey diyemiyorum. Susmak en güzel şey herhalde. İfade edemiyoruz. Herkes büyük acı içerisinde şu anda, tüm çalışma arkadaşlarımız” diye konuştu. Ünlü oyuncu senaryosu elinde vefat etti Ünlü oyuncu senaryosu elinde vefat etti Ünlü oyuncu senaryosu elinde vefat etti Ünlü oyuncu senaryosu elinde vefat etti Ünlü oyuncu senaryosu elinde vefat etti Ünlü oyuncu senaryosu elinde vefat etti Ünlü oyuncu senaryosu elinde vefat etti Ünlü oyuncu senaryosu elinde vefat etti Ünlü oyuncu senaryosu elinde vefat etti 59 yaşında kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden tiyatro ve sinema oyuncusu Kemal Kuruçay'ın cenazesi hastaneden teslim alırken, ünlü oyuncu ile aynı seti paylaşan Aydın Sarman ise, ''İşini seven bir insandı. Senaryosu elinde vefat etti. Takdiri ilahi. Herkese sabırlar diliyorum.'' dedi.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder







