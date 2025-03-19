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Anne karnındaki bebeğe 'idrar torbası' ameliyatı

Anne karnındaki bebeğe 'idrar torbası' ameliyatı

12:4219/03/2025, Çarşamba
AA
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Ağrı'da yaşayan 1 yıllık evli Fidan (21) ile Mehmet Kerim Akpolat (24) çifti, kentteki bir hastanede ikiz bebekleri olacağını öğrendi.
Ağrı'da yaşayan 1 yıllık evli Fidan (21) ile Mehmet Kerim Akpolat (24) çifti, kentteki bir hastanede ikiz bebekleri olacağını öğrendi.

Konya'da idrar torbası şişen ve böbreklerinde genişleme görülen anne karnındaki ikiz bebeklerden birine, henüz 16 haftalık 4 günlükken başarılı müdahalede bulunuldu. Operasyonu gerçekleştiren Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Acar, "Tek yumurta ikizlerinden birinde idrar torbası dolu ve böbrek yetmezliğine doğru gidiyordu. İdrar torbası baş yapısının iki katı kadar büyümüştü. Bebeklerin ikisinin de kaybedilme riski vardı, bu yüzden operasyona karar verdik" dedi.

Konya'da idrar torbası şişmesine bağlı böbreklerinde genişleme görülen anne karnındaki tek yumurta ikizinden birinin, henüz 140 gram ağırlığındayken gerçekleştirilen operasyonla böbrekleri rahatlatıldı.


Ağrı'da yaşayan 1 yıllık evli Fidan (21) ile Mehmet Kerim Akpolat (24) çifti, kentteki bir hastanede ikiz bebekleri olacağını öğrendi.

Tek yumurta ikizinden birinin böbreklerinde sorun olduğunu öğrenen çift, doktorlarının da tavsiyesi üzerine Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.


Hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Acar, yapılan kontroller sonrası bebeğe anne karnındayken müdahale kararı aldı.

Ekibiyle hazırlıklarını tamamlayan Acar, 16 haftalık 4 günlükken 140 gram ağırlığındaki bebeğe riskli ameliyatı başarıyla gerçekleştirdi.

"Bebeklerin ikisinin de kaybedilme riski vardı"

Acar, operasyonun bebekler küçük ve ikiz olduğu için risk oranının yüksek olduğunu söyledi.


Ekibiyle dikkatli şekilde gerçekleştirdikleri operasyon sonrası bebeklerin rahatladığını vurgulayan Acar, şöyle konuştu:

"Tek yumurta ikizlerinden birinde idrar torbası dolu ve böbrek yetmezliğine doğru gidiyordu. İdrar torbası baş yapısının iki katı kadar büyümüştü. Bebeklerin ikisinin de kaybedilme riski vardı. Operasyona karar verdik. Bir ucu idrar torbasına, diğer ucu da bebeğin karnının dışına yerleştirilen 'şant' adı verilen ince uzun elastik, teflon bir kateter ile çocuğun idrarını çıkarması sağlandı. Son görüntülerde de böbrekler rahatladı. İdrar torbası normale döndü. Tek yumurta ikizlerinde nadir görülen bir durum. Riski de diğer gebeliklere göre daha yüksek."

Baba Akpolat ise tarifsiz duygular içinde olduğunu belirterek, operasyonu gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.

#Ali Acar
#bebek
#şant ameliyatı

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