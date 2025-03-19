Anne karnındaki bebeğe 'idrar torbası' ameliyatı

"Tek yumurta ikizlerinden birinde idrar torbası dolu ve böbrek yetmezliğine doğru gidiyordu. İdrar torbası baş yapısının iki katı kadar büyümüştü. Bebeklerin ikisinin de kaybedilme riski vardı. Operasyona karar verdik. Bir ucu idrar torbasına, diğer ucu da bebeğin karnının dışına yerleştirilen 'şant' adı verilen ince uzun elastik, teflon bir kateter ile çocuğun idrarını çıkarması sağlandı. Son görüntülerde de böbrekler rahatladı. İdrar torbası normale döndü. Tek yumurta ikizlerinde nadir görülen bir durum. Riski de diğer gebeliklere göre daha yüksek."