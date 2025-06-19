'Ayasofya Fotoğrafları' kitabı tanıtıldı: Sergi Rami Kütüphanesi’nde ziyarete açıldı

Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, kitabın fotoğraflarını çeken değerli sanatçılar İzzet Keribar ve Mehmed Özçay ile Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreteri Dr. Ekrem Keskin katıldı. Açılış konuşmalarında Ayasofya’nın tarihî ve kültürel mirasına vurgu yapılırken, bu önemli eserin gelecek kuşaklara aktarılmasının taşıdığı anlam bir kez daha hatırlatıldı.

Etkinlikte konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya’nın kadim kimliğini ve mimari ihtişamını belgeleyen bu kitabın, Türk kültür ve sanatına önemli bir katkı sunduğunu belirtti. Fotoğraf sanatçıları İzzet Keribar ve Mehmed Özçay ise bu eşsiz yapının ruhunu ve detaylarını belgeleyebilmenin kendileri için onur verici olduğunu ifade ettiler.

Kitap tanıtımının ardından konuklar, Rami Kütüphanesi'nde açılan “Ayasofya Fotoğrafları” sergisini gezdi. Sergi, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi’nin mozaiklerinden İslamî süsleme sanatlarına, kubbesinden mihrabına kadar tüm estetik ve manevi yönlerini yansıtan çok özel karelerden oluşuyor.



