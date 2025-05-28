Bakan Ersoy Sezai Karakoç Sempozyumu’nda konuştu: ‘Diriliş Nesli’ni yaşatacağız

Sezai Karakoç'un doğumunun 92. yıl dönümü dolayısıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu bugün başladı. Program, "Diriliş Şairi"nin edebiyat ve düşünce dostlarını bir araya getirdi. Karakoç'un edebi ve fikri mirasının yaşatılması amacıyla düzenlenen sempozyumun açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı. Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezinde başlayan sempozyum yarın Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki oturumların ardından sona erecek.

Dirilişin yolunu çizdi

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Erdoğan, Karakoç'un bir neslin düşün dünyasını nasıl şekillendirdiğini anlattığı mesajında "Diriliş Neslinin ağabeyi merhum Sezai Karakoç'un doğumunun 92'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu'nun, üstat Karakoç'un yeni nesiller tarafından daha iyi tanınmasına vesile olmasını diliyorum. Kendine özgü medeniyet tasavvuruyla dava sahibi olmayı ve aşkı unutulmaz eserleriyle en güzel şekilde bizlere anlatan üstat Karakoç, fikirleriyle nesillere yol gösteren, istikamet çizen gönül adamı, ahlak abidesiydi. Modern Türk edebiyatımızın yaşarken efsane olan son temsilcilerinden şair Karakoç, kalplerdeki, zihinlerdeki zincirlerin kırılmasına öncülük etmiş, bir nesle harekete geçmenin ne büyük bir erdem olduğunu anlatmış, dirilişin yolunu çizmiştir. Zamanı kuşatırken hep ileriye bakmayı öğütleyen yazıları, eserleri ve yaşantısıyla örnek bir şahsiyet olan Sezai Karakoç, 'Diriliş ve medeniyet' kavramlarını belleklere nakşetmiş, uyandırdığı koskoca bir nesle ağabey olmuştur. Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu'nun, üstat Karakoç'un gençlerimiz tarafından daha iyi tanınmasına vesile olacağına inanıyorum" cümlelerine yer verdi.

Bakan Ersoy "Kar" şiirini okudu

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da programda bir konuşma yaptı. Ersoy, Karakoç'un kalıplara sığmayan bir düşünür olduğunun altını çizerek "Sezai Karakoç çok erken yaşlardan itibaren farklı bir karakter ortaya koymuş, dar kalıpların içine hapsedilmeyeceğini göstermiş, özgün, derinlikli ve titiz bir yaşam sürmüştür. Karakoç'un hayatında bir hazine saklıdır. Ve o hazine keşfedildikçe bizim düşünce dünyamız da, sanatımız da, şiirimiz de daha da zenginleşecektir" dedi. Şairin şiirlerinden alıntılar yapan Ersoy, "Kar" eserinden "Ben bu şiiri yazdım aşık çeşidi, Öyle kar yağdı ki elim üşüdü, Ruhum seni düşününce ışıdı, Her şeyi beni anlayınca anlayacaksın" dizlerini okudu.

Sezai Karakoç'un sadece şairliğiyle değil, düşünce dünyasındaki yeriyle de çok büyük bir isim olduğuna vurgu yapan Ersoy, Diriliş düşüncesiyle bir toplumun yeniden uyanışını sağlamak için büyük bir titizlikle çalıştığını ifade etti.

Vasiyetini yerine getireceğiz

Karakoç'un mütevazı yaşamıyla örnek bir kişiliğe sahip olduğunu dile getiren Ersoy, "88 yıllık yaşamında sadece haysiyetli bir ömür sürdürmenin gayesiyle hareket etti. Neye inanıyorsa onu söyledi, nasıl inanıyorsa öyle yaşadı. Her daim hakikatin peşinde oldu. Hakikati söylemenin bedeli ne olursa olsun o bedeli ödemekte hiçbir zaman tereddüt etmedi" dedi. Karakoç'un "Diriliş, geçmişte kalan bir ihtişamın hatırası değil; gelecekteki bir medeniyetin ilk adımıdır" sözlerine atıfta bulunan Ersoy, üstadın onurlu yaşamının bize geleceğe dönük atılacak bir adımın ne olması gerektiğinin anlaşılması adına örneklik teşkil ettiğini ifade etti. Ersoy, üstadın Diriliş Nesli idealini yaşatacaklarını dile getirerek: "Hayalini kurduğu, inşa etmek için ömrünü harcadığı Diriliş Nesli de onun vasiyetini yerine getirecektir. Bizler de üstadımızın aziz hatırasını yaşatmak için Bakanlık olarak elimizden ne gelirse yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Bakan Ersoy, Karakoç'un Mehmet Akif ve Necip Fazıl çizgisinin en önemli temsilcilerinden biri olduğuna dikkat çekerek şiirleri ve fikirleriyle her daim "diri" kalacağını belirtti.







