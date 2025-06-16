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Aydın'da tam 42 çeşit incir yetişiyor: Erkenci mahsul hasat ediliyor

Aydın'da tam 42 çeşit incir yetişiyor: Erkenci mahsul hasat ediliyor

13:1916/06/2025, Pazartesi
IHA
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Aydın'da 42 çeşit incir bulunuyor.
Aydın'da 42 çeşit incir bulunuyor.

Türkiye'de tescillenen incir sayısı 42'ye yükselirken, Türkiye'de en çok incir üretimi yapılan Aydın'da erkenci incirler hasat edilmeye başlandı.

İncirin anavatanı Anadolu'da son tescillerle birlikte 42 incir çeşidi bulunuyor. Türkiye'de lezzetli incirlerin yetiştiği Aydın'da 42 çeşit incir bulunuyor. En çok üretilen incir çeşitleri sarılop, bardakçı, Bursa siyahı, sarızeybek, sultan selim, beyaz orak, morgöz, akça, siyah orak, divrek kara, yeşilgüz olarak biliniyor.


2024 yılında incir üretiminde 209 bin ton ile Aydın birinci, 82 bin ton ile İzmir ikinci ve 33 bin ton ile Bursa üçüncü sırada yer alıyor. 2024 yılında toplam 375 bin ton incir üretimi yapılırken, 2025 yılının erkenci incirleri ise Aydın'da hasat edilmeye başlandı. Erkenci incir türleri Siyah ve Beyaz Orak türü incirler ilk meyvelerini verdi. Toplanan incirler, sofralarda yerini aldı. Aydın'da en çok üretimi yapılan sarılop türünün ise Ağustos ayının başlarında çıkması bekleniyor.




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