Afyon sucuğu AB’ye damga vurdu: Coğrafi işaretle tescillendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Afyon sucuğunun Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu. Böylece Afyon sucuğu, AB tarafından koruma altına alınan Türk lezzetleri arasına katıldı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Afyon sucuğunun Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi.
Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
AB'den coğrafi işaret tescili alan 35'inci ürünün Afyon sucuğu olduğunu belirten Yumaklı, "Afyonkarahisar'dan AB'ye lezzetli bir imza daha. Afyon pastırmasından sonra şimdi de Afyon sucuğu, AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünümüz oldu. Üreticimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu gururu hep birlikte paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünleri şöyle: