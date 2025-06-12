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Afyon sucuğu AB’ye damga vurdu: Coğrafi işaretle tescillendi

Afyon sucuğu AB’ye damga vurdu: Coğrafi işaretle tescillendi

10:0412/06/2025, Perşembe
G: 12/06/2025, Perşembe
AA
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AB coğrafi işaret tescili.
AB coğrafi işaret tescili.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Afyon sucuğunun Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu. Böylece Afyon sucuğu, AB tarafından koruma altına alınan Türk lezzetleri arasına katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Afyon sucuğunun Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

AB'den coğrafi işaret tescili alan 35'inci ürünün Afyon sucuğu olduğunu belirten Yumaklı, "Afyonkarahisar'dan AB'ye lezzetli bir imza daha. Afyon pastırmasından sonra şimdi de Afyon sucuğu, AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünümüz oldu. Üreticimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu gururu hep birlikte paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünleri şöyle:

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri, Aydın çam fıstığı, Afyon pastırması, Afyon sucuğu"


#Afyon Sucuğu
#Avrupa Birliği
#Coğrafi İşaret tescili
#İbrahim Yumaklı
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