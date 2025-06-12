Afyon sucuğu AB’ye damga vurdu: Coğrafi işaretle tescillendi

AB'den coğrafi işaret tescili alan 35'inci ürünün Afyon sucuğu olduğunu belirten Yumaklı, "Afyonkarahisar'dan AB'ye lezzetli bir imza daha. Afyon pastırmasından sonra şimdi de Afyon sucuğu, AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünümüz oldu. Üreticimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu gururu hep birlikte paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.