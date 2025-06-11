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Afyon pastırması AB'den coğrafi işaret tescili alan 34'üncü ürün oldu

Afyon pastırması AB'den coğrafi işaret tescili alan 34'üncü ürün oldu

09:5411/06/2025, Çarşamba
IHA
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Afyon pastırması, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan 34'üncü ürünümüz oldu.
Afyon pastırması, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan 34'üncü ürünümüz oldu.

Afyon pastırması Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan 34'üncü ürün oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından Afyon pastırmasının AB'den coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu. Hisarcıklıoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

  • "Afyon pastırması, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan 34'üncü ürünümüz oldu. Afyonkarahisar'a ve ülkemize hayırlı olsun. Yerel değerlerimize sahip çıkan Afyonkarahisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Mühsürler'i, Afyon Ticaret Borsası yönetim kurulunu, meclisini ve emeği geçen herkesi kutluyorum."

"AB süreci devam eden 73 coğrafi işaret ve 3 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor"

Türkiye'nin dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahip olunduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. Avrupa Birliği süreci devam eden 73 coğrafi işaret ve 3 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" açıklamasında bulundu.



#Rifat Hisarcıklıoğlu
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