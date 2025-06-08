TUCBS nasıl kullanılır? e-Devlet TUCBS sorgulama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, TÜRKSAT AŞ’nin teknik desteğiyle geliştirilen Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS), coğrafi verilerin tek bir dijital merkezden, güvenli, hızlı ve yetkilendirilmiş şekilde paylaşılmasına imkan tanıyor.

TUCBS nedir?

TUCBS platformu, 630’dan fazla coğrafi katmanı, güncellenmiş veri sözlüğü ve içerik standartlarıyla bir araya getirerek; kurumlar arası veri uyumunu ve şeffaflığı en üst seviyeye taşıyor. İmar planlamasından afet yönetimine, ulaşım altyapısından çevresel etki analizlerine kadar birçok alanda veriye dayalı karar süreçlerini hızlandırıyor.

TUCBS'nin e-Devlet entegrasyonu sayesinde kurumlar artık mükerrer veri üretmek zorunda kalmayacak. Bu şekilde hem zaman hem maliyet açısından büyük bir tasarruf sağlanacak.