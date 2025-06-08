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Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi TUCBS nasıl kullanılır?

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi TUCBS nasıl kullanılır?

15:358/06/2025, Pazar
G: 8/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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TUCBS nasıl kullanılır? e-Devlet TUCBS sorgulama
TUCBS nasıl kullanılır? e-Devlet TUCBS sorgulama

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS), Türkiye'deki tüm coğrafi (konumsal) verilerin standart bir yapı içinde toplanması, yönetilmesi, paylaşılması ve kullanılması amacıyla oluşturulmuş bir ulusal bilgi altyapısıdır. Peki TUCBS nasıl kullanılır?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, TÜRKSAT AŞ’nin teknik desteğiyle geliştirilen Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS), coğrafi verilerin tek bir dijital merkezden, güvenli, hızlı ve yetkilendirilmiş şekilde paylaşılmasına imkan tanıyor.

TUCBS nedir?

TUCBS platformu, 630’dan fazla coğrafi katmanı, güncellenmiş veri sözlüğü ve içerik standartlarıyla bir araya getirerek; kurumlar arası veri uyumunu ve şeffaflığı en üst seviyeye taşıyor. İmar planlamasından afet yönetimine, ulaşım altyapısından çevresel etki analizlerine kadar birçok alanda veriye dayalı karar süreçlerini hızlandırıyor.

TUCBS'nin e-Devlet entegrasyonu sayesinde kurumlar artık mükerrer veri üretmek zorunda kalmayacak. Bu şekilde hem zaman hem maliyet açısından büyük bir tasarruf sağlanacak.

Coğrafi verilerin üretim maliyetleri düşerken, kamu hizmetlerinde dijital uyum ve bütünleşik yönetim anlayışı daha da güçlenecek.

#TUCBS
#e-Devlet
#TUCBS sorgulama
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