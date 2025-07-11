Bayburt'ta kalp yetersizliğiyle 4 senedir mücadele eden hastaya şoklama özelliği bulunan kalp pili takıldı

Kardiyoloji polikliniği tarafından kalp yetersizliği rahatsızlığı ile takip edilen hasta, takılan kalp pili ile sağlığına kavuştu. Kalp yetersizliği hastalarında görülebilen, hayatı tehdit edici ritim bozukluklarında kalbe şok vererek ritmi normale döndüren bu cihazlar, hastaların hastaneye ulaşmasını sağlayarak, ölüm oranlarını düşürüyor, takiplerini kolaylaştırıyor.

Bayburt Devlet Hastanesi, kalp pilinin uygun görülen durumlarda merkezde takılmaya başladığını duyurdu. Kalp pili olan hastalar, pil kartları ile birlikte kardiyoloji polikliniğine başvurarak pil kontrollerini 07 Ağustos 2025, 11 Eylül 2025, 09 Ekim 2025, 13 Kasım 2025 ve 11 Aralık 2025 için tarihlerinde yaptırabilecekler. Öte yandan, ameliyatı başarılı geçen hasta, Bayburt Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Murat Canpolat ve hastane yönetimi tarafından ziyaret edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen hasta, ameliyat sürecinden sonraki tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilecek.