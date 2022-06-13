​Beşir Derneği 2022 yılı kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere hazırlıklarını tamamladı.

2022 yılı kurban bağış kampanyasını “Kurban Yakınlaşmaktır” ve “Bir Hisse İyiliğe Vesile” sloganları ile sürdüren Beşir Derneği, özellikle yurt dışındaki operasyonel gücü ile Türk hayırseverlerin merhamet elini Filistin, Yemen, Somali, Pakistan, Bangladeş, Çad, Tanzanya, Togo, Nijer ve Kenya gibi birçok mazlum ve mahzun ülkedeki yüz binlerce ihtiyaç sahibine ulaştırmayı hedefliyor.

Kurban kesim hazırlıklarına Kurban Bayramı’ndan yaklaşık 2 ay öncesinde fizibilite çalışmaları ile başlayan ve bu alanda 11 yıllık bir tecrübeye sahip olan Beşir Derneği, yapılacak kesimleri ülkelerin ihtiyaç durumlarına göre belirliyor.

Beşir Derneği’nin uzman ekipleri gözetiminde ve İslami hassasiyetlere uygun olarak gerçekleştirilen kurban kesimlerinin ardından bağışçılara aynı gün SMS’le bilgilendirme yapılıyor ve imkanlar dahilinde çekilen videolar bir ay içinde bağışçılara ulaştırılıyor.

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Ayrıca "Kardeş Payı" projesi ile hayırseverlerin kendileri tarafından kesilen ve bağışlanan kurban payları, Beşir Derneği’nin Türkiye genelindeki temsilcilikleri ve gönüllüleri aracılığıyla teslim alınarak ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim edilebiliyor.

Beşir Derneği’nde Kurban Bağış Yöntemleri ve Fiyatları

Beşir Derneği’nde kurban bağışları; www.besir.org.tr web sitesi, IBAN numaraları, Beşir Derneği temsilcilik ve stantları, bağışçıların kişisel mobil/internet bankacılık şubelerindeki “Bağış” menüsü üzerinden veya anlaşmalı banka şubelerinde Beşir Derneği ismi belirtilerek kolaylıkla yapılabiliyor.

Yurt içi ve yurt dışı kurban bedelini bir hisse için 2.200 TL olarak belirleyen Dernek, anlaşmalı banka kartlarına 4 taksit imkânı sunuyor.