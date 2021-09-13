Hayat Çekyada bir köpek yemek ararken mutfağı ateşe verdi
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Çekya’da bir köpek yemek ararken mutfağı ateşe verdi

Çekya’nın Sokolov kentinde bir evin mutfağında yemek arayan bir köpek, ocağı yakması üzerine mutfakta yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri ise köpeklere zarar gelmeden yangını söndürmeyi başardı.

Haber Merkezi İHA
Çekya’da bir köpek yemek ararken mutfağı ateşe verdi
Yangının köpek tarafından çıkarıldığı güvenlik kameralarını izleyen ev sahipleri tarafından tespit edildi.

Çekya’nın Karlovy Vary bölgesindeki Sokolov kentinde yer alan bir evde geçtiğimiz çarşamba günü bir köpek, sahipleri evde yokken yemek aradığı sırada evde yangın çıkardı. Evde yer alan bir kameraya yansıyan olaya ait görüntülerde köpek, mutfakta yer alan ocağın üzerinde yemek aradığı sırada ocağı yaktı. O anlarda ocağın çevresinde bulunan plastik kapların alev alması sonucu ise mutfakta yangın çıktı. Mutfakta dumanların yükselmesinin ardından komşuların olayı itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, köpeklere zarar gelmeden yangını söndürmeyi başardı.

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KAMERADAN BULDULAR
Karlovy Vary İtfaiyesi Sözcüsü Martin Kasal yaptığı açıklamada, "Geldiğimizde sadece mutfak bölgesinde yayılan yangını kısa sürede söndürdük. Yangının sebebini araştırmaya başladığımızda ise evde kayıt halindeki kamerayı bulduk ve görüntüleri izleyince yangının sebebini anladık. Köpeklerin evde yalnız bırakılması durumunda oluşabilecek sorunlar nedeniyle sıkı önlemler alınmalı" ifadelerini kullandı.

Minik köpek su borusuna sıkıştı: Kurtarmak için seferber oldular
FOTOĞRAF 4
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İzmir'de Tire Yeni Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinin önündeki su borusuna düşen yavru köpek sıkıştı.
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Bölgede çalışan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AKS 110 ekipleri sevk edildi. Kısa süre önce sitede doğum yapmış bir köpeğin 8 yavrusundan biri olduğu öğrenilen yavru köpek için AKS 110 ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma yaptı.
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Esnafın da yardımıyla 2 metre derinlikteki su borusunun çevresi beton mikseriyle kırıldı. Köpek yavrusunu sıkıştığı yerden Murat Ektirici adlı vatandaş çıkardı. Ekiplerin ve vatandaşların çabasıyla kurtulan yavru, silkelendikten sonra hemen anne köpeğin yanına gitti.
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Yavru köpeğin sıkıştığını fark eden esnaf Mehtap Kaplan, arta kalan yemekleri her gün sokak hayvanlarına götürdüğünü belirterek, şunları anlattı: Öğle paydosundaydık. Kalan yemekleri buradaki hayvanlara veriyorum genelde. Annesi emziriyor çocuklarına süt olsun diye. Yine yemek getirmiştim ağlama sesi duydum. Bazen annesinin altında eziliyor kenarda sıkışıyor, ben onu çıkarıyordum. Normalde 8 yavru var ama bugün baktım 7 yavru kalmış. Sonra gider kısmında ses duydum. Öyle bir sesti ki duyarlı olmamak mümkün değil. Arkadaşlarla baktık ışık tuttuk biz yaklaşınca daha da geriye kaçtı. Sonra itfaiyeyi aradık. Kurtulması çok zor oldu. dedi. Murat Ektirici ise herkesin seferber olduğunu ve bir canı kurtarmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
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