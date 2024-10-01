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CHP'li belediyeden LGBT skandalı: Filmi yetmedi bir de sapkınlığın dersini verdiler

CHP'li belediyeden LGBT skandalı: Filmi yetmedi bir de sapkınlığın dersini verdiler

Seda Ekinci
14:341/10/2024, Salı
G: 1/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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LGBT filmi yetmedi bir de sapkınlığın dersini verdiler
LGBT filmi yetmedi bir de sapkınlığın dersini verdiler

Tüm dünyada tepki çeken ve küresel bir sapkınlık haline gelen LGBT terörü 'sanat' adı altında hızla yayılmaya devam ediyor. Sinemadan siyasete kadar kendisine meşruiyet zemini oluşturmaya çalışan küresel sapkınlık son olarak Bursa'da boyut atladı. CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Sinema Günleri' adı altında gerçekleştirdiği etkinlik bir anda LGBT propagandasına dönüştü. Cinsel içeriklerin ve cinsel kimlik değişiminin vurgulandığı 'Uçsuz Bucaksız' adlı film, Kültürpark'ta aralarında çocukların da bulunduğu izleyicilere gösterildi. Kız çocukların öpüştüğü sahnelerin de yer aldığı gösterimin ardından transeksüelizm tanımının beyazperdeye yansıtıldığı görüntüler Büyükşehir Belediyesinin kurumsal hesaplarından paylaşıldı. "Toplumun öğrettiği ve/veya dayattığı kimliklerin ötesinde bir film..." ifadeleriyle servis edilen afiş sosyal medyada büyük tepki çekti.

LGBT sapkınlığı ve eşcinsellik lobisinin kirli propagandasına alet olan CHP’lilerin kervanına Bursa da katıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Sinema Günleri adı altında düzenlediği sinema etkinliğinde izleyicilere cinsiyet eşitliğiyle ilgili trans konularını içeren sunumlar yapılırken, etkinlik adeta LGBT propagandasına dönüştü
. Aralarında çocuk izleyicilerin de olduğu
'Uçsuz Bucaksız' sinema etkinliği sosyal medyada lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel (LGBT) propagandası olarak değerlendirilirken tepkiler çığ gibi büyüdü.

İğrenç sahneleri çocuklara izlettiler

Aralarında çocukların da bulunduğu izleyicilere başrolünde Penelope Cruz’un oynadığı “Uçsuz Bucaksız (L’immensita)” filmi izletildi. Kız çocuklarının kendini erkek olarak tanımladığı bir ailenin hikâyesinin anlatıldığı ve
kız çocukların öpüştüğü sahnelerin de yer aldığı filmin gösterimin ardından transeksüelizm tanımının beyazperdeye yansıtıldığı görüntüler Büyükşehir Belediyesinin kurumsal hesaplarından paylaşıldı.

"Kimliklerin ötesinde bir film"

CHP'li belediyenin Kültür-Sanat adı altında yaptığı film gösterimi için paylaştığı tanıtım metninde,
"Toplumun öğrettiği ve/veya dayattığı kimliklerin ötesinde bir film..."
ifadeleri kullanıldı.
70’li yılların Roma’sında geçen filmde;
evliliği zorda olan bir çiftin, büyük çocukları Adriana'nın kendisini erkek olarak tanımladığını söylemesiyle yaşadıkları süreci konu ediniyor.

Tepkiler çığ gibi

Söz konusu etkinlik sosyal medyada lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel (LGBT) propagandası olarak değerlendirilirken tepkiler çığ gibi büyüdü. Kimi kullanıcı
"
Batıya özene özene özlerini kaybettiler ahlaklarını kaybettiler bir milleti harcama pesindeler bunlar iktidar olsa sonumuz harap ne edep ne haya hiç bir şey kalmayacak gelecek nesli tamamen bozacaklar Allah kalp gözünü açsın bu milletin"
ifadelerini kullanırken kimi kullanıcı ise
"Şeytanlar çoktur içimizde çok dikkatli olmalıyız."
diyerek tepkisini gösterdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın değerlendirme ve sınıflandırma sonucuna göre filmin, 6 yaş ve üzeri izleyicisi kitlesi için olduğu, 10 yaş altı izleyici kitlesinin aile eşliğinde izleyebileceği ve olumsuz örnek oluşturabilecek unsurlar içerdiği belirtildi.

CHP'li belediyeden eşcinsellik dersi

Filmin gösterimin ardından Dr. Aslı Aktümen ile bir söyleşi gerçekleştirildi. Aktürmen eş cinsellik kavramlarını tanıtırken
transeksüelizm tanımının beyazperdeye yansıtıldığı görüntüler Büyükşehir Belediyesinin kurumsal hesaplarından paylaşıldı.
Çocukların da izleyiciler arasında bulunduğu sırada ekrana yansıtılan görüntüler büyük tepkilere yol açtı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Kabul edilebilir değil

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da sosyal medya üzerinden söz konusu etkinliği sert ifadelerle eleştirdi.


Saral paylaşımında,
"Osmanlı Medeniyetinin izlerini taşıyan, evliyalar şehri Bursa’mızın düştüğü bu zillet yönetim yüzünden şahit olduğumuz bu manzaralar kabul edilebilir gibi değil. Sinema Günleri adı altında, LGBT propagandası yapan ve bunu meşrulaştırarak hoş gören, bu sapkın düşünceyi destekleyen aymazları şiddetle kınıyorum. Bu hastalıklı zihniyete toplumumuzun hiçbir alanında geçit vermeyeceğiz."
ifadelerini kullandı.

MHP'den skandal gösterime kınama

MHP Grup Sözcüsü İsmail Şenol, meclis toplantısında söz alarak kamuoyunda tepki çeken 'LGBT' temalı etkinlik hakkında sert eleştirilerde bulundu.

Şenol çocuklara da izletilen skandal etkinliğe ilişkin şu ifadeleri kullandı;

  • "19-29 Eylül tarihleri arasında sinema günleri düzenlendi. Hatta Kültürpark Atatürk Stadyumu Kütüphanesi önünde gerçekleştirilen bir film gösterimi olmuş. Orada film gösterisinden sonra özellikle söyleşi anında LGBT ile alakalı bir konu gündeme gelmiş. Çocukların da bulunduğu bir ortamda eşcinsellik hakkında bilgilendirme yapılmış. Kültür AŞ mi Kültür Daire Başkanlığı eliyle mi tam olarak kimin eliyle yapıldığını tam bilmemekle beraber şunu ifade etmek istiyorum. Özellikle bu tip faaliyetlerde Türk aile yapısı, örf, adet ve anenelerimize dikkat etmeliyiz. Elbette hormonel bir rahatsızlık, bu dünyanın sorunu, memleketimizde de bununla alakalı sorun yaşayanlar var fakat şuna özellikle dikkat etmemiz lazım. Bizim, hepimizin sahip çıkması gereken şey aile kavramı. Orada çocukların bulunduğu bir ortamda özellikle sizleri istirham ediyorum, bu sorumlular kimse, bu tip faaliyetlerde bulunan arkadaşları Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına kınıyorum. Bundan sonra yapacakları faaliyetlere özellikle dikkat etmelerini istirham ediyorum."

CHP'li Nilüfer Belediyesi'nden LGBT için özel merkez

Bir tarafta aile kavramının korunması için uğraşılırken diğer yanda CHP'li Nilüfer Belediyesi, LGBT için özel merkez kurdu.
'Eşitlik Birimi' adı altında
kurulan merkezle ilgili belediyenin sitesinden yapılan açıklamada,
"LGBTİ+ bireylere (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks) hizmet vermesi yönü ile Türkiye’de bir belediye bünyesinde kurulan ilk dayanışma merkezi olma özelliğini taşımaktadır."
gibi skandal ifadeler yer aldı.
#LGBT
#Bursa
#sinema
#'Uçsuz Bucaksız'

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