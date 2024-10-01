Tüm dünyada tepki çeken ve küresel bir sapkınlık haline gelen LGBT terörü 'sanat' adı altında hızla yayılmaya devam ediyor. Sinemadan siyasete kadar kendisine meşruiyet zemini oluşturmaya çalışan küresel sapkınlık son olarak Bursa'da boyut atladı. CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Sinema Günleri' adı altında gerçekleştirdiği etkinlik bir anda LGBT propagandasına dönüştü. Cinsel içeriklerin ve cinsel kimlik değişiminin vurgulandığı 'Uçsuz Bucaksız' adlı film, Kültürpark'ta aralarında çocukların da bulunduğu izleyicilere gösterildi. Kız çocukların öpüştüğü sahnelerin de yer aldığı gösterimin ardından transeksüelizm tanımının beyazperdeye yansıtıldığı görüntüler Büyükşehir Belediyesinin kurumsal hesaplarından paylaşıldı. "Toplumun öğrettiği ve/veya dayattığı kimliklerin ötesinde bir film..." ifadeleriyle servis edilen afiş sosyal medyada büyük tepki çekti.
İğrenç sahneleri çocuklara izlettiler
"Kimliklerin ötesinde bir film"
Tepkiler çığ gibi
CHP'li belediyeden eşcinsellik dersi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Kabul edilebilir değil
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da sosyal medya üzerinden söz konusu etkinliği sert ifadelerle eleştirdi.
MHP'den skandal gösterime kınama
MHP Grup Sözcüsü İsmail Şenol, meclis toplantısında söz alarak kamuoyunda tepki çeken 'LGBT' temalı etkinlik hakkında sert eleştirilerde bulundu.
- "19-29 Eylül tarihleri arasında sinema günleri düzenlendi. Hatta Kültürpark Atatürk Stadyumu Kütüphanesi önünde gerçekleştirilen bir film gösterimi olmuş. Orada film gösterisinden sonra özellikle söyleşi anında LGBT ile alakalı bir konu gündeme gelmiş. Çocukların da bulunduğu bir ortamda eşcinsellik hakkında bilgilendirme yapılmış. Kültür AŞ mi Kültür Daire Başkanlığı eliyle mi tam olarak kimin eliyle yapıldığını tam bilmemekle beraber şunu ifade etmek istiyorum. Özellikle bu tip faaliyetlerde Türk aile yapısı, örf, adet ve anenelerimize dikkat etmeliyiz. Elbette hormonel bir rahatsızlık, bu dünyanın sorunu, memleketimizde de bununla alakalı sorun yaşayanlar var fakat şuna özellikle dikkat etmemiz lazım. Bizim, hepimizin sahip çıkması gereken şey aile kavramı. Orada çocukların bulunduğu bir ortamda özellikle sizleri istirham ediyorum, bu sorumlular kimse, bu tip faaliyetlerde bulunan arkadaşları Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına kınıyorum. Bundan sonra yapacakları faaliyetlere özellikle dikkat etmelerini istirham ediyorum."