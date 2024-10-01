"19-29 Eylül tarihleri arasında sinema günleri düzenlendi. Hatta Kültürpark Atatürk Stadyumu Kütüphanesi önünde gerçekleştirilen bir film gösterimi olmuş. Orada film gösterisinden sonra özellikle söyleşi anında LGBT ile alakalı bir konu gündeme gelmiş. Çocukların da bulunduğu bir ortamda eşcinsellik hakkında bilgilendirme yapılmış. Kültür AŞ mi Kültür Daire Başkanlığı eliyle mi tam olarak kimin eliyle yapıldığını tam bilmemekle beraber şunu ifade etmek istiyorum. Özellikle bu tip faaliyetlerde Türk aile yapısı, örf, adet ve anenelerimize dikkat etmeliyiz. Elbette hormonel bir rahatsızlık, bu dünyanın sorunu, memleketimizde de bununla alakalı sorun yaşayanlar var fakat şuna özellikle dikkat etmemiz lazım. Bizim, hepimizin sahip çıkması gereken şey aile kavramı. Orada çocukların bulunduğu bir ortamda özellikle sizleri istirham ediyorum, bu sorumlular kimse, bu tip faaliyetlerde bulunan arkadaşları Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına kınıyorum. Bundan sonra yapacakları faaliyetlere özellikle dikkat etmelerini istirham ediyorum."