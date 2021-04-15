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Hayat Çocukların gözünden Çanakkale Zaferi
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Çocukların gözünden Çanakkale Zaferi

Çanakkale Savaşı’nı anlatabilmek için birçok söz kullanabiliriz. Ancak seçeceğimiz bu kelimeler, o destansı gerçeği bize tam olarak anlatamasa da Çanakkale kahramanlarının haklı mücadelesini, vatan savunmasının ne kadar kutsal olduğunu, inancın gölgesinde yeniden var olabilmenin mucizesini, göklerde bayrağımızın dalgalanabilmesinin değerini bir nebze de olsa hissettirebilmektedir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çocukların gözünden Çanakkale Zaferi
Çanakkale Savaşı Sare Gürbüz Özeren Damla Yayınları 10 kitaplık seri

RABİA NALAN ÇINAR

Çanakkale Zaferi, bizim için tarihe altın harflerle yazılmış bir destan, atalarımızın Müslüman Türk evlatlarına bıraktığı elmas değerinde bir emanettir. Çanakkale namustur, Çanakkale tarihin kırılma noktası, Çanakkale tarihin en hüzünlü zaferidir. Sevgili Peygamber’imiz Hazreti Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.), “Vatan sevgisi imandandır.” sözünün cephede vücut bulmuş hâlidir. Anaların çocuklarını kınalayarak gönderdiği bu mahşer yerinde binlerce körpecik fidanın toprağa düştüğü hüzün yeridir.

Çanakkale Savaşı’nı anlatabilmek için birçok söz kullanabiliriz. Ancak seçeceğimiz bu kelimeler, o destansı gerçeği bize tam olarak anlatamasa da Çanakkale kahramanlarının haklı mücadelesini, vatan savunmasının ne kadar kutsal olduğunu, inancın gölgesinde yeniden var olabilmenin mucizesini, göklerde bayrağımızın dalgalanabilmesinin değerini bir nebze de olsa hissettirebilmektedir. Bu yüzden gelecek nesillere bu değerleri aşılayabilmek son derece önemlidir.

İşte Damla Yayınevi de; hiçbir düşman milletinin geçemediği, tüm dünya milletlerince adı “Çanakkale Geçilmez!” olarak bilinen Çanakkale’yi bilmek, burada şehit vermiş bir milletin çocuklarının hakkı diyerek Çanakkale bilincini günümüz ve gelecek nesillere anlatabilmeyi, hissettirebilmeyi kendine görev addetmiş, bu uğurda farklı türlerde yayınları genç okuyucularla buluşturmak istemiştir.

ADIM ADIM BİR ZAFERE DOĞRU

Ödüllü yazar Sara Gürbüz Özeren’in Çanakkale Savaşı’nın adım adım nasıl bir zafere dönüştüğünü anlattığı on kitaptan oluşan eserinde; harita, fotoğraf ve resimlerle Çanakkale deniz ve kara savaşları detaylı bir şekilde incelenmiş, çocukların anlayabileceği bir dille bu muhteşem zafer dile getirilmiş, savaşın gerçek yüzü, yaşanmış hikâyelerle açığa çıkarılmıştır. Çanakkale Savaşı’nda geçen bütün önemli yerlerin işaretlendiği, kuş bakışı fiziki Çanakkale haritasının da yer aldığı “Vatan Kalbinin Attığı Yer Çanakkale” kitabı; bir metrekaresine altı bin merminin düştüğü şehitler diyarı Çanakkale’nin şanlı hikâyesinin anlatıldığı gerçek Mehmetçik hikâyeleriyle çocuklarımızın baş ucu kitabı olmayı hak ediyor.

Özener’in “Çanakkale’yi bilmek, burada şehit vermiş milletin çocuklarının hakkı” diyerek kaleme aldığı, Damla Yayınevi’nden çıkan diğer eserleri; “Mehmetçiğin Kanının Bayraklaştığı Yer Çanakkale” ve “Çanakkale’nin Ölümsüz Kahramanları” ise çocuklarımıza tarihin en eski, en köklü milletinin diriliş destanını çizgi roman tarzında anlatmaktadır. Umudumuz odur ki, gençlerimiz bu kitapları okudukça bir yerlerde ‘demir pençeler’in hâlâ var olduğunu anlasın. Uyanık olmak, iyi yetişmek, vatana ve bayrağa sahip çıkmak için göğüslerindeki imandan kuvvet alsın.” diyerek kaleme aldığı bir başka eseri de “Vatanın Kilidi Çanakkale” kitabıdır. Bu kitapta; I. Dünya Savaşı’nda dünyanın genel durumu, Osmanlı Devleti’nin savaşa girişi, Çanakkale’nin ilk şehitleri, savaşın en kritik anında II. Abdülhamid’in payitahtı kurtaran mesajı, Enver Paşa’nın, Talat Paşa’nın, Cevat Paşa ve Mustafa Kemal’in savaş esnasındaki tutumlarına değinilmiş, harita ve fotoğraflarla kara ve deniz savaşları detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

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