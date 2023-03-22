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Hayat

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'su' vurgusu: Ülkemizin bir damla suyunun boşa akıp gitmesine rıza göstermedik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Suyun önemine vurgu yapan Erdoğan, 'Ülkemizin bir damla suyunun boşa akıp gitmesine rıza göstermedik.' dedi.

15:44 . 22/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı; "Cumhuriyet tarihinde yapılanların iki katından fazla barajı 21 yılda inşa ettik, ülkemizin bir damla suyunun boşa akıp gitmesine rıza göstermedik. Önümüzdeki yüzyılın en stratejik değeri olan su kaynaklarımızı korumak için sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz"



Emine Erdoğan: Mücadelemizi daha hızlı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da suyun önemine dikkat çekerek bir mesaj paylaştı. Emine Erdoğan, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı; "İklim değişikliğinin etkilerini tüm dünya ülkeleri gibi biz de yaşıyor, sonuçlarının ne kadar acı olduğunu bizzat tecrübe ediyoruz. Yaşadığımız her afet, ne yazık ki yaşam kaynağımız suyun değerini ve önemini yeniden hatırlatıyor. İnanıyorum ki; doğayı, yalnızca geçmişten alınan bir miras değil, gelecekten alınmış bir emanet olarak gören bakış açısıyla, iklim değişikliğiyle mücadelemizi dünden daha güçlü sürdüreceğiz."



#Recep tayyip erdoğan
#emine erdoğan
#Dünya Su Günü
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