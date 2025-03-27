Doktorlar hastalarını uzaktan tedavi edebilecek

Sağlık Bakanlığınca onaylanan "Doktor Evinizde" adlı dijital uygulama sayesinde kullanıcılar, hastaneye gitmeden istediği doktordan randevu alıp şikayetlerini anlatabilecek.
Bursa'da bir yazılım şirketi, doktorların ve uzmanların sağlık hizmetlerini uzaktan verebilmesini sağlayan yapay zeka destekli bir teknoloji geliştirdi.
Cep telefonu ya da bilgisayardan hastasıyla çevrimiçi görüşen doktorlar, uygun reçeteyi yazarak hastalığın tedavisinde yardımcı olacak.
Sağlık sigortalarının geçerli olduğu, aynı zamanda e-Reçete, e-Nabız gibi sistemlerle, laboratuvarlar, görüntüleme, tanı ve işitme cihazı merkezleriyle entegre olan uygulama, sağlık giderlerini, trafiği, hastane yoğunluğunu azaltacak. Uygulama, hem hastaya hem de doktora zamandan tasarruf ve kolaylık sağlayacak.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Bilişim Konseyi Başkanı da olan Akın, yaklaşık 2 yılda geliştirilen "Doktor Evinizde" adlı uygulamayla doktorların sağlık hizmetlerini uzaktan verebilmesini sağladıklarını dile getirdi.
Akın, hem mobil hem masaüstü versiyonu bulunan uygulamanın detaylarıyla ilgili şu bilgileri verdi:
"Doktor ve hasta mahremiyeti güvenli olarak sağlanıyor"
Uygulamadan yapılacak işlemlerin sağlık sigortası kapsamında olacağı bilgisini veren Akın, "Tamamlayıcı sağlık, özel sağlık, online sağlık ve SGK da bir kısım kapsama almaya başladı. Özellikle SGK'nin bu online hizmetleri bütünüyle kapsama altına almasını bekliyoruz. Çünkü aynı zamanda SGK'nin da devletin de sağlık giderleri anlamında maliyetlerine çok büyük katkı sunan bir yapı bu." dedi.
Doktorları ve uzmanları uygulamaya almaya başladıklarını ifade eden Akın, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin sağlık hizmeti ihracatını artıracak"
Akın, belli düzeydeki hastalıkların hastaneye gitmeden teşhis ve tedavi edilebilmesinin önemini vurgulayarak, "Kişi hastaneye gittiğinde bulaşıcı hastalığı daha çok yayıyor. Bu açıdan da uzaktan sağlık sistemi, inanılmaz bir fayda sağlıyor. Bir Türk yurt dışına gittiğinde ya da yurt dışında yaşayan vatandaşlar, sağlık hizmetiyle ilgili çok sıkıntı yaşıyor. Artık oradan çok rahatlıkla bağlanarak Türkçe konuşan bir doktordan hizmet alabilirler" değerlendirmesinde bulundu.
"Doktor Evinizde"ye ticari bakmadıklarını belirten Akın, "Bunu, sosyal yönüyle Türkiye'nin hizmetine, sağlık sektörüne önemli katkılar koyacak, Türkiye'nin sağlık hizmeti ihracatını artıracak önemli bir platform olarak görüyoruz. Bu ülkeden çıkan, marka olacak önemli bir unicorn olma hedefindeyiz. Bu anlamda ülkeye kazandıracağımız bir değer olarak görüyoruz" dedi.