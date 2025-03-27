Doktorlar hastalarını uzaktan tedavi edebilecek

"Kişiler, 'doktorevinizde.com' yazdığında ya da telefonuna uygulamayı indirdiğinde karşılarına bir hizmet geliyor. Orada doktorlar ya da psikolog, diyetisyen, fizyoterapist gibi uzmanlar var. Bunları görüyor, isterse fiziki olarak yakın olan doktoru seçebildiği gibi kendisinden çok uzakta bir doktoru da seçebiliyor. Randevu takvimini, boş olduğu saatleri görüyor ve randevusunu oluşturuyor. Randevusu geldiğinde çevrimiçi görüşmesini yapıyor. Uygulama, e-Reçete, e-Nabız, rapor gibi unsurlara entegre. Böylelikle doktor buradan reçete de yazabiliyor. Daha sonra isterse bir kontrol randevusu verebiliyor ya da fiziki bir görüşmeye ihtiyacı varsa hastaneye, muayenehanesine davet edebiliyor"