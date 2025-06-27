Dolandırıcılardan yeni yöntem: Önce borç ödüyorlar sonra kart sahiplerini suçluyorlar

Son yıllarda internet üzerinden dolandırıcılık yüzde 41 arttı.





Adalet Bakanlığı verilerine göre, 2024'te hırsızlık yüzde 2 azalırken nitelikli dolandırıcılık oranı yüzde 41 çoğaldı.





İŞTE DOLANDIRICILARDAN YENİ YÖNTEM

Dolandırıcıların yeni hedefi ise kart borcu olan vatandaşlar...





Dolandırıcıların bu alana yoğunlaşmasının en önemli nedenlerinden biri kredi kartı kullanımı ve borçlanmasındaki artış.





Dolandırıcılar sosyal medyayı kullanıyor, anonim hesaplardan yüz binlerce kişiye ulaşan paylaşımlar yapıyor. Dolandırılanlar kredi kartı bilgilerini kendi elleriyle veriyor.





BİLGİLERİNİZİ KİMSEYLE PAYLAŞMAYIN

Kredi kartı bilgilerini internet üzerinden kimseyle paylaşmamak alınabilecek ilk ve en önemli önlem.





CEZASI NEDİR?