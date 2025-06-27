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Dolandırıcılardan yeni yöntem: Önce borç ödüyorlar sonra kart sahiplerini suçluyorlar

Dolandırıcılardan yeni yöntem: Önce borç ödüyorlar sonra kart sahiplerini suçluyorlar

11:0427/06/2025, Cuma
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Dolandırıcılar, artık kredi kartı borcu olanları hedef alıyor. Sosyal medya üzerinden kredi kartı borcu kapatma vaadiyle mağdurlara ulaşan dolandırıcılar, kart borcunu kirli parayla ödeyip kart sahiplerini suçluyorlar.

Son yıllarda internet üzerinden dolandırıcılık yüzde 41 arttı.


Adalet Bakanlığı verilerine göre, 2024'te hırsızlık yüzde 2 azalırken nitelikli dolandırıcılık oranı yüzde 41 çoğaldı.


İŞTE DOLANDIRICILARDAN YENİ YÖNTEM

Dolandırıcıların yeni hedefi ise kart borcu olan vatandaşlar...


Dolandırıcıların bu alana yoğunlaşmasının en önemli nedenlerinden biri kredi kartı kullanımı ve borçlanmasındaki artış.


Dolandırıcılar sosyal medyayı kullanıyor, anonim hesaplardan yüz binlerce kişiye ulaşan paylaşımlar yapıyor. Dolandırılanlar kredi kartı bilgilerini kendi elleriyle veriyor.


BİLGİLERİNİZİ KİMSEYLE PAYLAŞMAYIN

Kredi kartı bilgilerini internet üzerinden kimseyle paylaşmamak alınabilecek ilk ve en önemli önlem.


CEZASI NEDİR?

Avukat Mustafa Zafer, "4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşmanız mümkün. Aynı zamanda hesabınıza gönderilen paranın iki katından daha fazla bir adli para cezasına çarptırılabilirsiniz" diyerek dolandırılan vatandaşları uyardı.

#Dolandırıcı
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