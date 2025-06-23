Dondurma keyfi yarım kalmasın: Hijyen en kritik kural

Yaz mevsiminin en tatlı kaçamağı dondurma, serinletici etkisinin yanı sıra bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Artan sıcaklıklarla birlikte gıda zehirlenmesi vakaları da acil servislerin kapısını çalarken, uzmanlar özellikle açıkta satılan veya hijyenik koşullarda üretilmemiş dondurmalar konusunda uyarıyor. Yaz mevsiminde artan sıcaklıklarla birlikte gıda zehirlenmesi riski genel olarak arttığını belirten Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Rabia Deniz Göktürk, dondurmanın da riskli gıdalar arasında yer

aldığını söyledi.

Rabia Deniz Göktürk

SOĞUK ZİNCİRE DİKKAT

Dondurmanın temel malzemesi olan sütün çabuk bozulan bir gıda olduğunu hatırlatan Göktürk, özellikle dondurmanın tüketiciye ulaştırılması esnasında soğuk zincire dikkat edilmemesinin olumsuz sonuçlara davetiye çıkardığını ifade etti. Dondurma üretiminden tüketimine kadar (-) 18°C civarında muhafaza edilmemesinin ciddi sonuçlar oluşturabileceğini anlatan Göktürk, “Dondurma hazırlanırken pastörize edilmemiş süt kullanılması, üretimde hijyen eksikliği ve soğuk zincirin bozularak ürünün eriyip tekrar dondurulması zehirlenmeye yol açabilecek bakterilerin üremesi için uygun ortam oluşturur” diye konuştu.

PASTÖRİZE SÜT KRİTERİ

Gıda zehirlenmesine yol açan bakteriler hakkında da bilgi veren Göktürk, “En sık görülen gıda zehirlenmesi etkenlerinden biri olan salmonella bakterisi özellikle pastörize edilmemiş süt, çiğ veya az pişmiş tavuk eti ve yumurtada bulunuyor. Dondurma hazırlanmasında kullanılan süt veya yumurta bu bakteri ile kontamine ise dondurmaya da bulaşabiliyor. Halk arasında peynir hastalığı olarak bilinen brusella bakterisi hayvandan insana, özellikle pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleriyle bulaşabiliyor” şeklinde konuştu.

HİJYEN EN KRİTİK KURAL

Dondurma üretiminde hijyen kurallarının hayati önem taşıdığını anlatan Göktürk, "Zehirlemeye yol açan Yersinia enterocolitica, Campylobacter jejuni, Bacillus cereus, E. coli ve Staphylococcus aureus gibi bakteriler bulaşabiliyor. Beta bakterisi olarak da bilinen Streptococcus pyogenes bulaşmış süt, dondurma, yumurta gibi yiyecekler farenjite yol açabiliyor” ifadelerini kullandı. Paketli ürünlerde son kullanma tarihine, açıkta satılanlarda ise kullanılan kaşık gibi materyallerin temizliğine karşı dikkatli olunmasını tavsiye eden Göktürk, “Dondurma yedikten birkaç saat sonra başlayan mide bulantısı ve kusma, kanlı olabilen ishal, karın ağrısı, halsizlik, baş ve vücut ağrısı bazen yüksek ateş gibi şikayetler görülebiliyor. Şikayetlerin sıklık ve şiddeti bulaşan mikrobun türüne ve kişinin bağışıklık sistemine göre değişiyor” vurgusu yaptı.

İşte dondurma tüyoları

Dondurma keyfinin kabusa dönmemesi için güvenilir ürünleri tüketmek gerektiğini vurgulayan Göktürk şöyle konuştu: “Pastörize sütle üretilmiş ürünleri tercih edin. Paketlerin son kullanma tarihlerini mutlaka kontrol edin, tarihi geçmiş ürünleri almayın. Paket üzerindeki buz kristallerine dikkat edin: Eriyip tekrar dondurulmuş olabilir. Açıkta satılan ürünlerde kullanılan kaşık, eldiven gibi malzemelerin temizliğini gözlemleyin. Dondurmayı aldıktan sonra hemen dondurucuya yerleştirin, erirse yeniden dondurmayın. Tatlı bir ferahlık için, güvenli bir seçim yapın.”







