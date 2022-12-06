​Engelli müzisyenin hayatı beyaz perdede.

Hollywood ödüllü Türk yönetmen Cevahir Çokbilir, gurbetçi ve engellilerin zorluklarını ve mücadelesini “Uğur’lu Anne” adlı uzun metrajlı filmle beyaz perdeye aktaracak. Küçük yaşlarda yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle bedensel engelli kalan ve ailesinin göç ettiği Almanya’da müzikle engelleri aşan 35 yaşındaki Uğur Sofu’nun senaryosunu yazdığı film, Almanya’daki Hessen Film Enstitüsü’nce desteklendi. Çokbilir’in yönettiği film, engelini aşmak için Türk Halk Müziği ile ilgilenen, eğitim alarak beste ve klipler çeken sanatçı Uğur Sofu’nun müzikle hayata bağlanması ve yaşadıkları zorlukları konu ediniyor. Filmin çekimleri Almanya ve Türkiye’de yapılacak.

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