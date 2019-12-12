Fotoğraflarının da öyküsü var

Türk edebiyatının en çok okunan yazarlarından biri olan Sabahattin Ali’nin eş ve baba yönlerinin keşfedileceği “Canım Aliye Ruhum Filiz” sergisi, Yapı Kredi Bomontiada Alt’ta başladı. Sergide Ali’nin kendi fotoğraf makinasıyla çektiği, ilk kez yayınlanmış karelerin yanısıra yeşil mürekkepli mektuplar da bulunuyor. Her fotoğraf aynı zamanda bir öykü tadında. Tıpkı onun öykülerini okurken gözümüzün önünde bir fotoğrafın canlanması gibi…

Sevengül Sönmez

Yazarın öykülerinin fotografik olduğuna küratör Sevengül Sönmez de dikkat çekerek şunları söyledi: “Onun metinlerinde detayları gözünüzde canlandırırsınız. Çok net bir fotoğraf gibidir anlattıkları. Ben bu fotoğrafları çeken yazarı aslında öykülerinde görebiliyorum. Benim için Sabahattin Ali’nin bütün öykülerinin bir fotoğrafı var. Edebiyatındaki gerçekçilik ile fotoğraflarda seçtiği ayrıntılar örtüşüyor.” .

Sebahattin Ali ve ailesi

SABAHATTİN ALİ HEP ORADA

Filiz Ali

Piposu, gözlüğü, kitapları, fotoğraf makinası ve takım elbisesiyle yazarın hafızalarda yer ettiğini belirten Sönmez, şöyle devam etti: “Bine yakın fotoğraftan oluşan bir arşivimiz var. Çoğu Sabahattin Ali tarafından çekilmiş. Vizörün önünde veya arkasında olsa da her fotoğrafta Sabahattin Ali var. Onun orada olduğunu hatırlamak başlangıç noktamızdı. Saklı olana dair yeni bir şeyler görmek istedik. Bu sergiye eşlik eden bir mektup kitabı var: Canım Aliye Ruhum Filiz. Onunla beraber okunduğunda bu fotoğraflar başka bir yere gidiyor. Küçük dünyasında bile mutluluk yaratabilen biri. Bazı yoksul anlar var örneğin. Sürekli karşsısındakini güldürmeye çalışıyor.” Sergide karartma geceleri, Karanfil sokak, evin eşyaları, 30’ların Türkiyesi sizi bekliyor. Yapı Kredi 75. Yıl Sergileri kapsamındaki etkinlik, 29 Şubat 2020 tarihine kadar görülebilir.

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Sabahattin Ali’den selfie

Sebahattin Ali ve ailesi

Sabahattin Ali arşivinin yayınlanmayı bekleyen parçaları olduğunun müjdesini veren Filiz Ali, “Babamın ilgisinin olmadığı hiçbir şey yoktu. Müzik, doğa, tiyatro, siyaset gibi fotoğraf da bu ilgilerinden biriydi. Adeta bir belgesel fotoğrafçısı gibi hayatımızı kare kare çekmiş. Trende, sokakta, Ankara, İstanbul... Çok hareketliydi. Tripotu vardı, makinayı kurar karşısına geçip portre çekerdi. Bunlar aslında selfidir. Savaş sırasında karartma vardı. Sadece ampul ışığında fotoğraf nasıl çıkacak diye denemiş” dedi. Yazarın kızı Filiz Ali, arşivde yer alan fotoğrafların sergide görülmesi yerine sosyal medyada gelişigüzel paylaşılmasından rahatsız olduğunu da dile getirdi.