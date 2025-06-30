Gassal'a İtalya'dan ödül

TRT’nin uluslararası dijital platformu tabii’nin orijinal dizisi “Gassal”ın başrol oyuncusu Ahmet Kural, “Baki” karakteriyle İtalya’da ödüle layık görüldü. Kural, İtalya’nın, Riccione ve Rimini bölgelerinde gerçekleşen Italian Global Series Festival’de Uluslararası Yarışma’nın “Komedi” kategorisinde “Maximo En İyi Erkek Oyuncu Ödülü”nü kazandı. Kural’ın canlandırdığı “Baki” karakteri izleyiciler ve jüri üyeleri tarafından övgüyle karşılandı. Kara mizah ve dramı bir araya getiren performans, festivalin prestijli ödüllerinden biriyle taçlandırıldı.

Kural, ödül töreninde yaptığı açıklamada, “Gassal” dizisinin ölüm gibi evrensel ama konuşulmaktan kaçınılan bir temayı kara mizah diliyle anlattığını belirterek, dizinin yüreğe dokunan bir hikâye sunduğunu vurguladı. tabii orijinal yapımı “Gassal”, ölü yıkayarak hayatını kazanan ve içine kapanık bir yaşam süren Baki’nin, geçirdiği bir kazayla derinleşen içsel yolculuğunu konu alıyor.