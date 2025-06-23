Gıda endüstrisi F İstanbul 2025 ile büyük buluşmaya hazırlanıyor

“Fuarımızda Avrupa, Orta Asya, Orta Kuzey Afrika ve Orta Doğu gibi ihracat açısından stratejik bölgelerden gelen satın almacılarla Türkiye’nin üretim gücünü buluşturuyoruz. Sadece gıda firmalarını değil, aynı zamanda gıda teknolojileri, ambalaj ve paketleme çözümleri sunan firmaları da bir araya getiriyoruz. Yani bir marketin satın alma yöneticisi ya da bir sektör profesyoneli geldiğinde, aradığı her şeyi aynı çatı altında bulabiliyor. F İstanbul bunun yanında yalnızca profesyonel ziyaretçilere açık olan yapısı sayesinde doğrudan ticarete odaklanan verimli bir ortam tesis ediyor. Bu da ziyaretçi profilinin iş odaklı olmasını sağlıyor; stantlarda gerçekten iş konuşuluyor, verimli görüşmeler yapılıyor. Ayrıca sürekli yeni müşteri hedefiyle çalışıyoruz. Sadece bir önceki yıl gelen firmalarla yetinmiyoruz; her yıl üzerine koyarak yeni alıcılar, yeni pazar temsilcileri getiriyoruz. Ürün gruplarına göre yapılan salon yerleşimi de ziyaretçiler için ciddi bir zaman yönetimi avantajı sağlıyor”