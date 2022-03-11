Hayat Göçün izleri bu sergide
KÜLTÜR SANAT

Göçün izleri bu sergide

Pendik Belediyesi sanata ve sanatçıya alan sağlamaya, proje ve sergileriyle devam ediyor. Göç Sanatçıları Derneği (MEHCER) iş birliğiyle düzenlenen “Göç Sanatçıları Sergisi” ile farklı milletler ve tarzları bir araya getiriyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Göçün izleri bu sergide
“Göç Sanatçıları Sergisi”

Pendik Belediyesi sanata ve sanatçıya alan sağlamaya, proje ve sergileriyle devam ediyor. Göç Sanatçıları Derneği (MEHCER) iş birliğiyle düzenlenen “Göç Sanatçıları Sergisi” ile farklı milletler ve tarzları bir araya getiriyor. 5 ülkeden 17 sanatçının katıldığı sergide hat, resim, plastik el sanatları, tezhip, heykel, kabartma sanatı, ahşap el sanatları ve maket tarzlarında eserler yer alıyor. Sergide 17 sanatçı farklı sanat üsluplarıyla göçün kendileri için ne anlam ifade ettiğine değiniyor. Filistin, İran, Suriye, Cezayir ve Lübnan’dan katılan sanatçılar göçün izlerini eserleriyle yansıtıyor. Sergi 27 Mart’a kadar Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi’nde sanat severleri ağırlamaya devam edecek.

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