Görüntüler tepki çekmişti: O anne çocuğu ile yurtdışına çıkmış

İddiaya göre, anne B.G. ile baba İ.T.G. arasında yaşanan henüz bilinmeyen bir olay sırasında çekilen bir video sosyal medyaya düştü. Görüntülerde çocuğa kötü muamelede bulunulması sosyal medyada kısa sürede tepki çekti. Görüntünün ne zaman kaydedildiği henüz netlik kazanmazken, polis ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri aileye ulaşmak için çalışma başlattı.

Sosyal medyada yer alan görüntüde B.G.’nin telefon kamerası ile kaydeden ve kocası olduğu öğrenilen şahsa, "İstemiyorum çocuğu, bu kadar basit. Al çocuğunu kendin bak, ne yapıyorsan yap. Şimdi git bu videoyu kime yayıyorsan yay" dediği anlar yer aldı. Kadının bu sırada çocuğu Z.L.G.’yi eliyle iterek, "İstemiyorum seni defol" demesi ve çocuğun ağlaması ise büyük tepki çekti.





Valilik: "Sosyal inceleme sürüyor, gerekli işlemler gerçekleştirilecek"