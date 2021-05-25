Güngören’de komşuluk ölmedi dedirten proje: Tüm ihtiyaçlarını ‘Komşu Esnaf’tan al

İhtiyaçlarına oluşturulan sistem ile mahallesinde bulunan esnaflardan daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilme imkanına kavuştu.

Güngören Belediyesi tarafından geliştirilen yeni sosyal yardım projesi ‘Komşu Esnaf’ hayata geçirildi. Güngören'de sosyal yardım programlarından yararlanan vatandaşlar, ihtiyaçlarına oluşturulan sistem ile mahallesinde bulunan esnaflardan daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilme imkanına kavuştu.

TELEFON NUMARASI İLE ALIŞVERİŞ DÖNEMİ

Projeye dahil olan esnaflar da bu sayede pandemi nedeniyle geçirdikleri zor günlerde büyük bir destek bulmuş oldu. İhtiyaç sahibi vatandaşlar yapılan denetimlerin ardından telefon numaralarına yüklenen kredi miktarı karşılığında dilediği ‘Komşu Esnaf’tan alışverişini yaparak ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Alışverişini tamamlamak için vatandaşın sadece telefon numarasını esnafa söylemesi yeterli. Ardından sistem üzerinden gelen kodu esnafla paylaşarak ödemesi tamamlanıyor. Bu sayede ihtiyaç sahibi vatandaşlar, hem güvenilir hem de hızlı bir alışveriş imkanına kavuştu.

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BAŞKAN DEMİR: AMACIMIZ İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIMIZA EN HIZLI ŞEKİLDE ULAŞMAK

Belediye Başkanı Bünyamin Demir de proje hakkında yaptığı açıklamada “Güngören’de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza daha hızlı ulaşmak adına başlattığımız ‘Komşu Esnaf’ projesinde önemli bir aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Bu proje sayesinde hem esnafımızın yüzü güldü hem de vatandaşlarımız istedikleri anda ihtiyaçlarını kapı komşusu olan esnaflardan hızlı bir şekilde karşılamaya başladı. Hem esnafımızın işi arttı hem de vatandaşlarımız yorulmadan hızlı bir şekilde alışverişlerini yapma imkanına kavuştu. Bu proje ile asıl amacımız ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza en hızlı şekilde ulaşarak onların gönüllerine dokunabilmek” dedi.

'ESNAF PUAN' İLE GİYİMDEN GIDAYA KADAR TÜM İHTİYAÇLAR KARŞILANACAK

Yaklaşık iki aydır uygulanmakta olan projeye ilçe esnafları kayıt olurken, ihtiyaç sahibi vatandaşlar da yeni nesil sosyal yardım projesinden faydalanmaya başladı. Projenin ilk aşaması başarı ile tamamlandıktan sonra Güngören'de bulunan kırtasiye, kasap, giyim gibi alanlarda hizmet veren esnaflarla da işbirliği yapılarak sosyal yardımın ağı genişletilecek. Gelecek ay içinde çalışmalar tamamlanarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara bu alanlar için de 'esnaf puan' limitleri telefon numaralarına tanımlanacak. Puanlar yüklendikten sonra vatandaşlar istediği ihtiyaçlarına dileği 'Komşu Esnaf'tan dileği gibi alma imkanına kavuşacak.