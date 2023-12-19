Albayrak 10’uncu Hat Eserleri Sergisi’nin açılışı Tophane’de yapıldı. Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılan sergi açılışına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valisi Davut Gül, İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve Yönetim Kurulu Başkanvekili Nuri Albayrak katıldı.

Açılışa Ali Erbaş ve Bilal Erdoğan’ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Yönetim Kurulu Başkanvekili Nuri Albayrak ve Hattat Mehmed Özçay katıldı.

NÜZÛLÜ DE MUCİZE YAZILMASI DA

Açılışta konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hat eserlerinin büyük çoğunluğunu Kur’an-ı Kerim ayetlerinin oluşturduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Süleyman Çelebi hazretleri mevlid-i şerifine şöyle başlar; ‘her şey besmele ile başlar.’ Peygamber Efendimiz de şöyle buyurur. ‘Kim bir işe besmelesiz başlarsa o işin sonu bereketsiz olur.’ Hat sanatı Kur’an’la özdeşleşmiştir. Besmele Kur’an’ın bir ayetidir. Hat sanatında gördüğümüz eserlerin pek çoğu Kur’an’dan ayetleri ihtiva ediyor. Kur’an-ı Kerim’in nüzûlü nasıl mucize ise; okunması, hıfz edilmesi nasıl mucize ise yazılması da onun mucizevi özelliklerinden birisidir. 15 asırdır bu sanat devam etmektedir. Allah güzel isimlerini kulları üzerinde de yaratmıştır. Bazı kullarında güzel ses olarak zuhur eder bazı kullarında ise yazı maharetiyle zuhur ediyor. Allah güzeldir güzeli sever. Bu yüzden bizim medeniyetimiz güzellik medeniyetidir. Bu sanatlarımız aynı zamanda güzel ahlakın bu sanat eserlerinin desteklenmesiyle medeniyetimizin güzelleşmesine vesile olmaktadır. ”

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan ise Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve Yönetim Kurulu Başkanvekili Nuri Albayrak’ı sergi dolayısıyla tebrik ederek “Yıllardır hat sanatına katkılarından dolayı bu besmele temalı onuncusu düzenlenen bu sergi, bizim geleneksel sanatlarımızın böyle kurumlarımız tarafından desteklenmesi çok kıymetli. Bütün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi sermaye sahiplerinin kendi ülkelerinin kimliğini kültürünü sanatlarını desteklemeleri takdire şayandır” dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül de serginin hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Bizim bir kimliğimiz var ve bu kimliği inşa ederken yüzyılların geçmişi var. Bunlara bakıldığında bizi biz yapan değerler içerisinde hattatlarımızın hatlarının çok önemli bir yerinin olduğunu biliyoruz ve görüyoruz. Bu açıdan ismi zikredilen sanatçılarımız başta olmak üzere geçmişte bu sanata emek veren bütün sanatçılarımızdan Allah razı olsun. İstanbulumuz, Türkiyemiz onlarla daha güzel. İstanbul güzelse sanatçılarıyla, fikir adamlarıyla güzel” ifadelerini kullandı.

3 milyondan fazla insana ulaştı

Son 3 yılda Türkiye’de 8 farklı şehir, 21 ayrı mekânda sergilenen hat eserleri, yurt dışında 4 farklı ülkeye konuk olup 3 yılda 3 milyondan fazla insana ulaştı. 2014’ten bu yana kesintisiz olarak düzenenlenen ve bu yılki konusu “Besmele-i Şerif” olan sergide 130 eser ve 50 hattatın eserleri yer alıyor. Sergi 21 Aralık itibariyle 6 Ocak 2024’e kadar Tophane-i Âmire Kasrı’nda sanatseverleri bekliyor.







