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Kabak tatlısı tarifi: Kabak tatlısı nasıl yapılır?

Kışın en çok aranan tarifi: Kabak tatlısı

Kiminin çok sevdiği kiminin ise ağzını sürmediği kabağın tatlısını yapmaya ne dersiniz? Bu harika lezzeti toz fıstık ya da tahin ile süslediğinizde lezzetine lezzet katacağınızdan eminiz. Peki kabak tatlısı tarifi nedir ve nasıl yapılır? Şimdiden afiyet olsun...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kabak tatlısı.
Kabak tatlısı.

Rengiyle kokusuyla başka diyarlara götüren bir tarif. Tahin, ceviz veya kaymakla daha da güzelleşen kabak tatlısının tarifini bir kez de bizden dinleyin. Bu harika lezzeti denemeye davet ediyoruz sizi...

Kabak tatlısı.

Kabak tatlısı tarifi için malzemeler

1 Kg Küp Küp Doğranmış Bal Kabağı

2 Su Bardağı Toz Şeker

1 Çorba Kaşığı Limon Suyu

1 Çimdik Tuz

Kabak tatlısı yapılışı

Kabağı tencereye alın ve üzerini şekerle örtün, kenarda 3 saat bekletin. Kalan malzemeleri ekleyip kapağını kapatın ve kısık ateşte 10 dakika şeker eriyene kadar pişirin. Şeker koyulaşınca kabakları ters yüz edip iki tarafının da pişmesini sağlayın. Çatal batırılacak kıvama gelince altını kapatın ve dinlendirip toz fıstıkla servis edin.

Kabak tatlısı.

Kabak tatlısı kaç dakikada hazırlanır?

25 dakika hazırlanan kabak tatlısı 2 saat de dinlenme süresi var.

Kabak tatlısının kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan kabak tatlısının kalorisi 116,8.

Kabak tatlısı yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Kabak tatlısı için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 8,5.

Kabak tatlısı.

1 kilo kabak tatlısına kaç bardak şeker konur?

1 kg soyulmuş kabak. 2 su bardağı toz şeker (400 gr) 1 su bardağı rondoda çekilmiş ceviz.

Taze bal kabağını saklamanın en kolay yöntemi

Tamamen kuruyan çiğ haldeki bal kabağı dilimlerini buzluğa uygun saklama kaplarına, buzdolabı poşetlerine ya da kilitli torbalara aktarın. Poşetlerin ya da saklama kabının üzerine bu işlemi yazdığınız tarihi de not ederek buzluğa kaldırın.

Balkabağı kesildikten sonra nasıl saklanır?

Bütün halde oda sıcaklığında bile 3 ay kadar saklayabilirsiniz. Dolaba sığdırmak zor olsa da yer ayırabilirseniz 5 ay hatta buzlukta 1 yıldan fazla saklayabilirsiniz ama bunu önermeyiz çünkü zaten bir sonraki senenin balkabağı mevsimi başlayacak ve tazesi çıkacaktır. Dilimlenmiş balkabağını oda sıcaklığında bırakmayın!

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