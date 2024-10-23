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Ev baklavası nasıl yapılır? Ev baklavası yapmak isteyenler için muhteşem bir tarif

Ev baklavası nasıl yapılır? Ev baklavası yapmak isteyenler için muhteşem bir tarif

13:1923/10/2024, Çarşamba
G: 23/10/2024, Çarşamba
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Ev baklavası nasıl yapılır tarifi
Ev baklavası nasıl yapılır tarifi

Ev baklavası tarifi, özel günlerinizde sofralarınızı şenlendirecek harika bir tatlıdır. Evde hazırlanan baklavanın lezzeti, hazır baklavalarla kıyaslanamaz bile. Ev baklavası malzemeleri oldukça basittir. Yufka, ceviz, tereyağı ve şerbetle hazırlanan bu tatlıyı, kolayca evinizde yapabilirsiniz. Ev baklavası hazırlanışı, biraz sabır gerektirse de sonuçları oldukça tatmin edicidir. Peki ev baklavası tarifi nedir ve nasıl yapılır? Ev baklavası yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları.

Ev baklavası
, Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biridir.
Ev baklavası tarifi
, adım adım takip edildiğinde oldukça kolaydır. Yufkaları açıp, iç harcını yerleştirerek ve şerbetle tamamlayarak harika bir baklava elde edebilirsiniz.
Ev baklavası hazırlanışı
sırasında dikkat etmeniz gereken bazı
püf noktaları
vardır. Bu püf noktalarına uyarak, çıtır çıtır ve lezzetli bir baklava yapabilirsiniz.

Ev baklavası tarifi, ince hamurla ve bol ceviz içiyle yapılan, geleneksel bayram tatlılarından biridir. Ev baklavası nasıl yapılır sorusuna yanıt olarak, hamur yoğurulup dinlendirilir, ince yufkalar açılır ve aralarına tereyağı sürülerek üst üste dizilir. Ceviz içi eklenip kat kat hazırlanan baklava, dilimlenir ve tereyağı dökülerek fırında pişirilir. Ev baklavası hazırlanışı sırasında şerbetin soğuk, baklavanın sıcak olması önemlidir. Son olarak, baklava şerbetle buluşup dinlendirildikten sonra servise hazır hale gelir.

Ev baklavası tarifi için malzemeler

Hamur Malzemeleri

4 Su Bardağı Un

1 Tatlı Kaşığı Kabartma Tozu

1/2 (Yarım) Çay Kaşığı Tuz

2 Adet Yumurta

1 Çorba Kaşığı Sirke

1 Su Bardağı Yoğurt

3/4 (Üç Çeyrek) Su Bardağı Sıvı Yağ

İç Malzemeleri

2 Su Bardağı Dövülmüş Ceviz

Hamuru Açacak Kadar Nişasta

Şerbet Malzemeleri

2 Su Bardağı Toz Şeker

2 Su Bardağı Su

1 Tatlı Kaşığı Limon Suyu

Üzeri İçin

120 Gram Eritilmiş Tereyağı

1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Zeytinyağı

Ev baklavası yapılışı

1. Hamurun Hazırlanması:Bir yoğurma kabına yumurta, süt, sıvı yağ, sirke, tuz ve kabartma tozunu koyup karıştırın.

Karışıma azar azar un ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurun ele yapışmayan ama çok sert olmayan bir kıvamda olması gerekir.

Hazırladığınız hamuru 30 eşit parçaya bölüp beze haline getirin ve üzerini örtüp 15 dakika kadar dinlendirin.

2. Hamurları Açma:

Bezeleri nişasta yardımıyla incecik açın. Hamurun ne kadar ince açılırsa baklava o kadar lezzetli olur. Açtığınız her yufkayı üst üste dizerek hazırlayın.

İlk 15 yufkayı tepsiye serin ve aralarına erittiğiniz tereyağını sürün.

Araya bolca dövülmüş ceviz içini serpin.

Kalan 15 yufkayı da açıp cevizli katın üzerine serin. Her yufkanın arasına yine tereyağı sürmeyi unutmayın.

3. Kesme ve Pişirme:

Baklavayı istediğiniz şekil (kare, dikdörtgen veya baklava dilimi) olacak şekilde kesin.

Kalan tereyağını ısıtıp baklavanın üzerine dökün. Yağın her yerine eşit şekilde dağılmasına dikkat edin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında baklava altın sarısı olana kadar, yaklaşık 45-50 dakika pişirin.

4. Şerbetin Hazırlanması:

Baklava pişerken şerbeti hazırlayın. Su ve şekeri bir tencereye koyup kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra içine limon dilimini ekleyin ve şerbeti 10-15 dakika daha kaynatın. Şerbet kıvam alınca ocaktan alıp soğumaya bırakın.

5. Şerbetleme:

Fırından çıkan sıcak baklavanın üzerine soğuk şerbeti dökün. Şerbetin her yere eşit şekilde dağılmasına dikkat edin.

Baklavayı birkaç saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Ev baklavası püf noktaları

Baklavanın hamurunu olabildiğince ince açmaya çalışın.

Şerbeti dökerken baklavanın sıcak, şerbetin ise soğuk olmasına dikkat edin.

Ev baklavası kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

2 saatte hazırlanan ev baklavası 30 dakikada pişer.

Ev baklavası kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan ev baklavası kalorisi 439,2.

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