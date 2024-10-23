Peynirli pırasalı kiş, hem görüntüsü hem de lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi. Pırasanın lezzetli aroması ile peynirin uyumu, bu yemeği oldukça özel kılıyor. Peynirli pırasalı kiş nasıl yapılır diye merak ediyorsanız, pırasaları kavurup, peynirle harmanlayarak hazırladığınız harcı, hazırladığınız hamurun üzerine yaymanız yeterli. Üzerine yumurta ve süt karışımı gezdirip fırında pişirdiğinizde ortaya lezzetli bir kiş çıkacak. Peynirli pırasalı kiş tarifi için gereken malzemeler oldukça basit ve yapımı da oldukça keyifli.

Peynirli pırasalı kiş, hem görüntüsü hem de lezzetiyle misafirlerinizi etkileyecek bir tarif. Peynirli pırasalı kiş tarifi için gereken malzemeler oldukça basit ve yapımı da oldukça eğlenceli. Pırasaları kavurup, peynirle harmanlayarak hazırladığınız harcı, hazırladığınız hamurun üzerine yaymanız yeterli. Üzerine yumurta ve süt karışımı gezdirip fırında pişirdiğinizde ortaya lezzetli bir kiş çıkacak. Peynirli pırasalı kiş malzemeleri ve hazırlanışı hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Peynirli pırasalı kiş tarifi için malzemeler

Hamur İçin:

2 su bardağı un

125 gram soğuk tereyağı (küp küp doğranmış)

1 adet yumurta

1-2 yemek kaşığı soğuk su

1 çay kaşığı tuz

İç Harcı İçin:

3-4 sap pırasa (ince doğranmış)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı beyaz peynir (ezilmiş)

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri (veya mozzarella)

1 su bardağı süt

1 su bardağı krema

3 adet yumurta

Tuz, karabiber

1 çay kaşığı muskat rendesi (isteğe bağlı)

Peynirli pırasalı kiş yapılışı

1. Hamurun Hazırlanması: Unu, küp küp doğranmış soğuk tereyağını ve tuzu bir kaba alın. Parmak uçlarınızla tereyağını una yedirin. Karışım ince kum gibi bir kıvam alana kadar yoğurmaya devam edin.

Yumurtayı ekleyin ve 1-2 yemek kaşığı soğuk suyu azar azar ekleyerek hamuru toparlayın. Hamur ele yapışmayan bir kıvam aldığında streç filme sarın ve buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

2. İç Harcın Hazırlanması: Pırasaları ince ince doğrayın. Bir tavada zeytinyağını ısıtın ve pırasaları yumuşayana kadar 5-7 dakika soteleyin. Sotelenmiş pırasaları soğumaya bırakın.

Ayrı bir kapta yumurtaları, sütü ve kremayı çırpın. İçine tuz, karabiber ve muskat rendesini ekleyin.

Soğuyan pırasaların üzerine ezilmiş beyaz peyniri ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyip karıştırın.

3. Hamurun Şekillendirilmesi: Dinlenen hamuru buzdolabından çıkarın ve unlanmış tezgah üzerinde merdane ile açın. Hamuru, yağlanmış bir tart kalıbına yerleştirin. Kenarlarını düzelterek tabana iyice bastırın.

Hamurun tabanını çatalla birkaç yerinden delin, üzerine pişirme kağıdı serip kuru bakliyat koyarak (ağırlık yapması için) 180 dereceye ısıtılmış fırında 10-12 dakika ön pişirme yapın. Sonra pişirme kağıdını ve bakliyatları çıkarın.

4. Birleştirme ve Pişirme : Ön pişirilmiş hamurun üzerine pırasalı ve peynirli harcı dökün. Üzerine çırpılmış yumurta, süt ve krema karışımını eşit şekilde yayın.

Kişi 180 derece fırında, üstü altın sarısı olana kadar, yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Peynirli pırasalı kiş kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

60 dakikada hazırlanan peynirli pırasalı kiş 45 dakikada pişer.

Peynirli pırasalı kiş kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan peynirli pırasalı kiş kalorisi 223,3.

Servis: Peynirli pırasalı kişi fırından çıkarıp biraz dinlendirin ve dilimleyerek servis yapın. Sıcak ya da ılık olarak sunabilirsiniz.

Peynirli Pırasalı Kiş İçin Püf Noktaları: