Peynirli pırasalı kiş tarifi, hem doyurucu hem de lezzetli bir akşam yemeği alternatifi. Pırasanın hafifliği ve peynirin zenginliği, bu yemeği dengeli bir hale getiriyor. Peynirli pırasalı kiş hazırlanışı oldukça pratik. Hamuru hazırlayıp dinlendirdikten sonra, pırasalı harcı hazırlayıp hamurun üzerine yaymanız yeterli. Üzerini yumurta ve süt karışımı ile kaplayıp fırında pişirdiğinizde ortaya enfes bir kiş çıkacak. Peynirli pırasalı kiş malzemeleri arasında un, süt, yumurta, pırasa, peynir ve çeşitli baharatlar bulunur. Peki peynirli pırasalı kiş tarifi nedir ve nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? İşte pırasalı kiş tarifi...
Peynirli pırasalı kiş, hem görüntüsü hem de lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi. Pırasanın lezzetli aroması ile peynirin uyumu, bu yemeği oldukça özel kılıyor. Peynirli pırasalı kiş nasıl yapılır diye merak ediyorsanız, pırasaları kavurup, peynirle harmanlayarak hazırladığınız harcı, hazırladığınız hamurun üzerine yaymanız yeterli. Üzerine yumurta ve süt karışımı gezdirip fırında pişirdiğinizde ortaya lezzetli bir kiş çıkacak. Peynirli pırasalı kiş tarifi için gereken malzemeler oldukça basit ve yapımı da oldukça keyifli.
Peynirli pırasalı kiş, hem görüntüsü hem de lezzetiyle misafirlerinizi etkileyecek bir tarif. Peynirli pırasalı kiş tarifi için gereken malzemeler oldukça basit ve yapımı da oldukça eğlenceli. Pırasaları kavurup, peynirle harmanlayarak hazırladığınız harcı, hazırladığınız hamurun üzerine yaymanız yeterli. Üzerine yumurta ve süt karışımı gezdirip fırında pişirdiğinizde ortaya lezzetli bir kiş çıkacak. Peynirli pırasalı kiş malzemeleri ve hazırlanışı hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Peynirli pırasalı kiş tarifi için malzemeler
- 2 su bardağı un
- 125 gram soğuk tereyağı (küp küp doğranmış)
- 1 adet yumurta
- 1-2 yemek kaşığı soğuk su
- 1 çay kaşığı tuz
- 3-4 sap pırasa (ince doğranmış)
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 su bardağı beyaz peynir (ezilmiş)
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri (veya mozzarella)
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı krema
- 3 adet yumurta
- Tuz, karabiber
- 1 çay kaşığı muskat rendesi (isteğe bağlı)
Peynirli pırasalı kiş yapılışı
Yumurtayı ekleyin ve 1-2 yemek kaşığı soğuk suyu azar azar ekleyerek hamuru toparlayın. Hamur ele yapışmayan bir kıvam aldığında streç filme sarın ve buzdolabında 30 dakika dinlendirin.
Ayrı bir kapta yumurtaları, sütü ve kremayı çırpın. İçine tuz, karabiber ve muskat rendesini ekleyin.
Soğuyan pırasaların üzerine ezilmiş beyaz peyniri ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyip karıştırın.
Hamurun tabanını çatalla birkaç yerinden delin, üzerine pişirme kağıdı serip kuru bakliyat koyarak (ağırlık yapması için) 180 dereceye ısıtılmış fırında 10-12 dakika ön pişirme yapın. Sonra pişirme kağıdını ve bakliyatları çıkarın.
Kişi 180 derece fırında, üstü altın sarısı olana kadar, yaklaşık 30-35 dakika pişirin.
Peynirli pırasalı kiş kaç dakikada hazırlanır ve pişer?
60 dakikada hazırlanan peynirli pırasalı kiş 45 dakikada pişer.
Peynirli pırasalı kiş kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi orta olan peynirli pırasalı kiş kalorisi 223,3.
Servis: Peynirli pırasalı kişi fırından çıkarıp biraz dinlendirin ve dilimleyerek servis yapın. Sıcak ya da ılık olarak sunabilirsiniz.
Peynirli Pırasalı Kiş İçin Püf Noktaları:
- Soğuk Malzemelerle Çalışın: Hamuru yaparken tereyağının soğuk olması çok önemlidir. Tereyağı soğuk olursa, hamur daha gevrek ve kat kat olur. Ayrıca hamuru yoğururken ellerinizin sıcaklığıyla tereyağını fazla eritmemeye dikkat edin.
- Hamuru Dinlendirin: Hamuru hazırladıktan sonra buzdolabında en az 30 dakika dinlendirmek hamurun toparlanmasını ve kolay şekil almasını sağlar. Aynı zamanda pişirme sırasında hamurun büzüşmesini önler.
- Ön Pişirme Yapın: Kiş hamurunu fırında ön pişirme yapmak, hamurun iç harçtan dolayı ıslak kalmasını önler. Hamurun altının çıtır çıtır olması için bu adımı atlamayın. Hamurun kabarmasını önlemek için üzerine pişirme kağıdı ve kuru bakliyat koymayı unutmayın.
- Pırasaları İyi Pişirin: Pırasaları soteledikten sonra iyice yumuşadığından emin olun. Pırasalar tam pişmeden eklenirse kişin içinde sert kalabilir ve tam lezzetini vermez.
- Yumurta ve Krema Karışımı: Kremayı ve yumurtaları iyice çırpın, bu karışımın homojen olması önemli. Ayrıca içine eklediğiniz muskat rendesi, karışıma hoş bir aroma katacaktır. Fakat muskat kullanırken ölçülü olun, çünkü fazla kullanmak lezzeti baskılayabilir.
- Dengeli Peynir Kullanımı: Beyaz peynir ve kaşar peyniri gibi farklı peynirlerin karışımı kişin lezzetini zenginleştirir. Beyaz peynirin tuzlu olmasına dikkat edin, tuz miktarını buna göre ayarlayın.
- Kişi Dinlendirin: Fırından çıktıktan sonra kişin 10-15 dakika dinlenmesine izin verin. Bu, dilimlemesi daha kolay olmasını ve iç harcın kendini çekmesini sağlar.
- Taze Malzemeler Kullanın: Pırasaların taze ve canlı olmasına dikkat edin. Bayat ya da kurumuş pırasalar kişin tadını olumsuz etkileyebilir.