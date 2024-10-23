Loznik, Türk mutfağının ve özellikle Balkanlar'a özgü yöresel lezzetlerden biridir. Yaprakların hamurla birleştiği bu nefis börek, hafif ve doyurucu bir yemek olarak bilinir. Genellikle pırasalı, peynirli ya da ıspanaklı iç harçlarla yapılır. İşte klasik bir loznik tarifi:

Derince bir kabın içine yoğurdu alın. İçine mısır ununu ilave edin ve güzelce karıştırın. Maydanozları, pırasaları, taze soğanları ince ince doğrayın ve içine ekleyin. Su, tuz, ve şekeri de ilave edip iyice karıştırın. Boza kıvamında bir karışım elde edeceksiniz. Eğer kıvamı yoğun olursa biraz daha su ilavesi yapabilirsiniz. Kaynayan suda asma yapraklarını 3 dakika kadar haşlayıp hemen çıkartın. Yapışmaz tabanlı genişçe bir tavayı hafifçe yağlayın. Asma yapraklarını, damarlı kısımları üstte kalacak şekilde ve tavanın kenarlarından hafifçe sarkacak şekilde tüm tavanın zeminine yerleştirin. Hazırladığınız karışımı içine boşaltın ve yanlardan sarkan kenarları üstüne doğru kapatın. Kalan boşlukları da asma yaprağıyla kaplayın ve ocağın altını açın. Ara ara çevirerek yaklaşık 15 dakika pişirin. Ardından bir tepsi yardımıyla ters yüz edin ve diğer tarafını da 15 dakika pişirin. Bir servis tabağına alıp, dilimleyerek servis edin.