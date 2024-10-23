Loznik, özellikle Trakya yöresinde sıkça tüketilen, hafif ve lezzetli bir tatlıdır. Asma yaprağının eşsiz aromasıyla buluşan loznik, hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle sofralarınıza renk katacaktır. Loznik yapılışı oldukça pratik olmakla birlikte, lezzeti artıran en önemli püf noktaları, taze pazı yapraklarının kullanılması ve hamurun ince açılmasıdır. Loznik hazırlanışı, lezzetli ve besleyici bir sonuç için doğru pişirme süresine dikkat edilmesini gerektirir. Peki loznik tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte size loznik tarifinin püf noktalarıyla birlikte:
Loznik, Türk mutfağının ve özellikle Balkanlar'a özgü yöresel lezzetlerden biridir. Yaprakların hamurla birleştiği bu nefis börek, hafif ve doyurucu bir yemek olarak bilinir. Genellikle pırasalı, peynirli ya da ıspanaklı iç harçlarla yapılır. İşte klasik bir loznik tarifi:
Loznik tarifi için malzemeler (Asma Pidesi)
- 250 gram asma yaprağı
- 2 su bardağı mısır unu
- 1,5 su bardağı yoğurt
- 2 kahve fincanı zeytinyağı
- 1 demet taze soğan
- 2 dal pırasa
- Yarım demet maydanoz
- Yarım su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 silme tatlı kaşığı tuz
Loznik nasıl yapılır?
Derince bir kabın içine yoğurdu alın. İçine mısır ununu ilave edin ve güzelce karıştırın. Maydanozları, pırasaları, taze soğanları ince ince doğrayın ve içine ekleyin. Su, tuz, ve şekeri de ilave edip iyice karıştırın. Boza kıvamında bir karışım elde edeceksiniz. Eğer kıvamı yoğun olursa biraz daha su ilavesi yapabilirsiniz. Kaynayan suda asma yapraklarını 3 dakika kadar haşlayıp hemen çıkartın. Yapışmaz tabanlı genişçe bir tavayı hafifçe yağlayın. Asma yapraklarını, damarlı kısımları üstte kalacak şekilde ve tavanın kenarlarından hafifçe sarkacak şekilde tüm tavanın zeminine yerleştirin. Hazırladığınız karışımı içine boşaltın ve yanlardan sarkan kenarları üstüne doğru kapatın. Kalan boşlukları da asma yaprağıyla kaplayın ve ocağın altını açın. Ara ara çevirerek yaklaşık 15 dakika pişirin. Ardından bir tepsi yardımıyla ters yüz edin ve diğer tarafını da 15 dakika pişirin. Bir servis tabağına alıp, dilimleyerek servis edin.
Loznik kaç dakikada hazırlanır ve pişer?
15 dakikada hazırlanan loznik 30 dakikada pişer.
Loznik tarifinin kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi orta olan loznik tarifinin kalorisi 285.
Loznik Yapımının Püf Noktaları
Loznik, doğru tekniklerle hazırlandığında çok lezzetli ve doyurucu bir börek olabilir. İşte loznik yaparken dikkat etmeniz gereken püf noktaları:
- Hamurun Kıvamı: Hamur çok sert veya çok yumuşak olmamalıdır. Ele yapışmayan, esnek ve yumuşak bir hamur elde etmek için su ve un miktarını kontrollü ekleyin. Yoğurduktan sonra mutlaka hamuru dinlendirin ki daha kolay açılabilsin.
- Dinlendirme Süresi: Hamuru yoğurduktan sonra en az 15-20 dakika dinlendirmeniz çok önemli. Bu, hamurun elastikiyet kazanmasına ve açılmasının kolaylaşmasına yardımcı olur.
- Hamuru İnce Açın: Hamuru ne kadar ince açarsanız, loznik o kadar hafif ve çıtır olur. Ancak yırtılmamaya dikkat edin, çünkü iç malzeme hamuru ıslatabilir.
- İç Harcı Hazırlarken: Ispanak, pırasa veya soğan gibi sebzeleri hafifçe soteleyin ama fazla pişirmeyin. Fazla pişmiş sebzeler su salarak böreğin hamurunun ıslanmasına ve yumuşak olmasına neden olabilir.
- İç harcı soğuttuktan sonra hamurun üzerine serin. Sıcak iç harç hamuru yumuşatıp, yapışkan hale getirebilir.
- Peynirin Tuz Oranına Dikkat Edin: Beyaz peynir kullanıyorsanız, tuzlu olabileceği için iç harca tuz eklerken dikkatli olun. Tuz oranını dengelemek için peyniri iyice ezin ve gerekirse yıkayıp fazla tuzunu alabilirsiniz.
- Üzerini Yağlayın: Üst hamur katmanına bolca tereyağı veya zeytinyağı sürmek, loznike çıtır ve lezzetli bir üst katman kazandırır. Ayrıca pişerken daha güzel kızarmasını sağlar.
- Dilimleme:
- Lozniki pişirmeden önce dilimlerseniz, piştikten sonra keserken dağılmasını önlersiniz ve iç harcın her bir dilime eşit yayılmasını sağlarsınız.
- Servis Sıcaklığı: Loznik, fırından çıktıktan sonra birkaç dakika dinlendirilirse daha kolay dilimlenir ve iç harcı iyice oturur. Ilık olarak servis etmek en idealidir.