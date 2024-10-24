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Tantuni nasıl yapılır? Mersin yöresine özgü, lezzetli ve doyurucu ev yapımı tantuni tarifi

Tantuni nasıl yapılır? Mersin yöresine özgü, lezzetli ve doyurucu ev yapımı tantuni tarifi

11:3224/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
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Tantuni nasıl yapılır?
Tantuni nasıl yapılır?

Mersin'in yemek kültüründe bayrağı en önde taşıyan bir tat: Tantuni. Tantuni nasıl yapılır merak edenler için, aslında yapımı oldukça basittir. Hızlı hazırlanmanın yanında doyurucu olan tantuniyi evde yapmaya ne dersiniz? Peki tantuni tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte tantuni tarifi, malzemeleri, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı.

Tantuni
, özellikle Mersin mutfağının sevilen bir lezzetidir ve genellikle ince saklama etin baharatlarla sotelenip lavaş içinde servis edilmesiyle hazırlanır. Tantuni yapmak için gerekli malzemeler arasında ince saklanacak dana veya kuzu eti, yeşil biber, domates, soğan ve çeşitli baharatlar bulunur. Hazırlanışı ise oldukça pratiktir: Öncelikle etler tavada sotelenir, ardından biber ve domates eklenerek pişirmeye devam edilir. Son olarak lavaşın özellikleri içine konulup sarılır. Bu lezzetli sokak yemeği, sıcak servis yapılır ve genellikle yanında turşu ile birlikte sunulur.

Tantuni tarifi için malzemeler

  • 4 Dilim Kuşbaşı Doğranmış Antrikot
  • 1 Avuç Kıyılmış İç Yağ
  • 3 Çorba Kaşığı Zeytinyağı
Servis Malzemeleri
  • Yeteri Kadar Lavaş Ekmek
  • 1 Adet Hilal Doğranmış Kuru Soğan
  • 1 Adet Küp Küp Doğranmış Domates
  • 1 Avuç İnce Kıyılmış Maydanoz
  • 1 Adet Limon

Tantuni yapılışı

Tantuni, özellikle Mersin yöresine özgü, lezzetli ve doyurucu bir yemeğidir. Tantuni nasıl yapılır merak edenler için, aslında yapımı oldukça basittir. Tantuni tarifi için genellikle dana eti, soğan, domates, maydanoz, sumak ve lavaş ekmeği kullanılır. Tantuni hazırlanışı sırasında inceden doğranmış etler yağda kavrulur ve üzerine soğan, domates ve maydanoz eklenerek karıştırılır. Daha sonra bu harç lavaş ekmeğine sarılır ve sıcak servis edilir. Tantuni malzemeleri bu şekilde basit olsa da, ortaya çıkan tat oldukça zengin ve lezzetlidir. Özellikle yanında turşu ve acı sos ile tüketildiğinde damaklarda unutulmaz bir tat bırakır.

Geniş saç bir tavada yağları alıp eriyene kadar kavurun, etleri ekleyip alt üst edip yüksek ateşte pişirin. Tuzunu serpin, arzu ettiğiniz baharatları kimyon, sumak, karabiber vs. ekleyin ve harmanlayın. Lavaşı yağına batırın ve ısıtın. Lavaşa aldığınız etleri servis malzemeleri ile servis edin.

Tantuni kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

15 dakikada hazırlanan tantuni 15 dakikada pişer.

Tantuni kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan tantuninin kalorisi 209,6.

Tantunide ne var?

İnce kıyılmış dana etinin biraz su ilave edilerek geniş tavalarda kavrulmasıyla ortaya çıkan yöresel bir tat
tantuni
.

Tantuni eti haşlanır mı?

Suyunu çekene kadar haşlayın. Wok tavanızı ocakta kızdırıp 2 yemek kaşığı yağı ve
haşlanmış etleri
tavaya alın. Kırmızı toz biberi ekleyin. Ara ara tavaya su ilave ederek etlerinizi iyice pişirin.

Ciğer Tantuni Tarifi Yapılışı

Ciğeri elinizle kıyın soğanların üzerine ekleyin iyice kavurun. Domates, salça, baharatları da ekleyip suyunu çekene kadar pişirin. Ciğere kimyon çok yakışır, kimyonunu bol koyun en son incecik kıydığınız maydanozları da ekleyip altını kapatın. Pide ekmeği ile sıcak servis edin.

Tantuni yağı nedir?

Tantuni
etin but kısmından yapılıyor.
Tantuni
tezgahı üretimi yapan firmamızın müşterilerin talebi doğrultusunda temin ettiğimiz pamuk
yağı
birinci sınıfı kullanıma uygun olan ve sertifikaları alınmış pamuk yağıdır.
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