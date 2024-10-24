, özellikle Mersin mutfağının sevilen bir lezzetidir ve genellikle ince saklama etin baharatlarla sotelenip lavaş içinde servis edilmesiyle hazırlanır. Tantuni yapmak için gerekli malzemeler arasında ince saklanacak dana veya kuzu eti, yeşil biber, domates, soğan ve çeşitli baharatlar bulunur. Hazırlanışı ise oldukça pratiktir: Öncelikle etler tavada sotelenir, ardından biber ve domates eklenerek pişirmeye devam edilir. Son olarak lavaşın özellikleri içine konulup sarılır. Bu lezzetli sokak yemeği, sıcak servis yapılır ve genellikle yanında turşu ile birlikte sunulur.

, özellikle Mersin mutfağının sevilen bir lezzetidir ve genellikle ince saklama etin baharatlarla sotelenip lavaş içinde servis edilmesiyle hazırlanır. Tantuni yapmak için gerekli malzemeler arasında ince saklanacak dana veya kuzu eti, yeşil biber, domates, soğan ve çeşitli baharatlar bulunur. Hazırlanışı ise oldukça pratiktir: Öncelikle etler tavada sotelenir, ardından biber ve domates eklenerek pişirmeye devam edilir. Son olarak lavaşın özellikleri içine konulup sarılır. Bu lezzetli sokak yemeği, sıcak servis yapılır ve genellikle yanında turşu ile birlikte sunulur.

Tantuni, özellikle Mersin yöresine özgü, lezzetli ve doyurucu bir yemeğidir. Tantuni nasıl yapılır merak edenler için, aslında yapımı oldukça basittir. Tantuni tarifi için genellikle dana eti, soğan, domates, maydanoz, sumak ve lavaş ekmeği kullanılır. Tantuni hazırlanışı sırasında inceden doğranmış etler yağda kavrulur ve üzerine soğan, domates ve maydanoz eklenerek karıştırılır. Daha sonra bu harç lavaş ekmeğine sarılır ve sıcak servis edilir. Tantuni malzemeleri bu şekilde basit olsa da, ortaya çıkan tat oldukça zengin ve lezzetlidir. Özellikle yanında turşu ve acı sos ile tüketildiğinde damaklarda unutulmaz bir tat bırakır.