Mersin'in yemek kültüründe bayrağı en önde taşıyan bir tat: Tantuni. Tantuni nasıl yapılır merak edenler için, aslında yapımı oldukça basittir. Hızlı hazırlanmanın yanında doyurucu olan tantuniyi evde yapmaya ne dersiniz? Peki tantuni tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte tantuni tarifi, malzemeleri, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı.
Tantuni tarifi için malzemeler
- 4 Dilim Kuşbaşı Doğranmış Antrikot
- 1 Avuç Kıyılmış İç Yağ
- 3 Çorba Kaşığı Zeytinyağı
- Yeteri Kadar Lavaş Ekmek
- 1 Adet Hilal Doğranmış Kuru Soğan
- 1 Adet Küp Küp Doğranmış Domates
- 1 Avuç İnce Kıyılmış Maydanoz
- 1 Adet Limon
Tantuni yapılışı
Tantuni, özellikle Mersin yöresine özgü, lezzetli ve doyurucu bir yemeğidir. Tantuni nasıl yapılır merak edenler için, aslında yapımı oldukça basittir. Tantuni tarifi için genellikle dana eti, soğan, domates, maydanoz, sumak ve lavaş ekmeği kullanılır. Tantuni hazırlanışı sırasında inceden doğranmış etler yağda kavrulur ve üzerine soğan, domates ve maydanoz eklenerek karıştırılır. Daha sonra bu harç lavaş ekmeğine sarılır ve sıcak servis edilir. Tantuni malzemeleri bu şekilde basit olsa da, ortaya çıkan tat oldukça zengin ve lezzetlidir. Özellikle yanında turşu ve acı sos ile tüketildiğinde damaklarda unutulmaz bir tat bırakır.
Geniş saç bir tavada yağları alıp eriyene kadar kavurun, etleri ekleyip alt üst edip yüksek ateşte pişirin. Tuzunu serpin, arzu ettiğiniz baharatları kimyon, sumak, karabiber vs. ekleyin ve harmanlayın. Lavaşı yağına batırın ve ısıtın. Lavaşa aldığınız etleri servis malzemeleri ile servis edin.
Tantuni kaç dakikada hazırlanır ve pişer?
15 dakikada hazırlanan tantuni 15 dakikada pişer.
Tantuni kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi orta olan tantuninin kalorisi 209,6.
Tantunide ne var?
Tantuni eti haşlanır mı?
Ciğer Tantuni Tarifi Yapılışı
Ciğeri elinizle kıyın soğanların üzerine ekleyin iyice kavurun. Domates, salça, baharatları da ekleyip suyunu çekene kadar pişirin. Ciğere kimyon çok yakışır, kimyonunu bol koyun en son incecik kıydığınız maydanozları da ekleyip altını kapatın. Pide ekmeği ile sıcak servis edin.