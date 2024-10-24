Kıymalı, peynirli, ıspanaklı, kıymalı ve patatesli birçok farklı şekilde tüketilen Boşnak böreğinin şüphesiz her hali çok seviliyor. İncecik açılan hamur, nar gibi kızarmış çıtır çıtır bir kıvamda olan Boşnak böreğinin yapılışının her bir aşamasında ayrı bir zahmet var. Bu haberimizde Boşnak böreğinin en güzel halini sizler için hazırladık. Peki Boşnak böreği nasıl yapılır? Boşnak böreğinin diğer böreklerden farkı nedir? İşte detaylar.