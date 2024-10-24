Tavuklu çökertme kebabı, tavuk eti ile sunulan lezzetli bir yemektir ve genellikle yoğurtlu ve değiştirilmiş patates ile birlikte servis edilir. Bu kebap için kullanılan yöntemler arasında tavuk göğsü, soğan, sarımsak, yoğurt, zeytinyağı, tuz, karabiber ve baharatlar yer alır. Tavuk eti, önce deniz ürünlerini daha sonra tavada veya ızgarada değiştirebilir. Kızartılmış patatesler ise yemeğin üzerine tavuk karışımı ve yoğurt eklenir. Peki tavuklu çökertme kebabı tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte tarifimiz...
Tavuklu çökertme kebabı, Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biridir. Tavuklu çökertme kebabı yapılışı oldukça basittir. Tavuklu çökertme kebabı nasıl yapılır merak ediyorsanız, öncelikle tavuk butları marine edilir. Sonra patatesler kızartılır. Tavuklu çökertme kebabı için kullanılan malzemeler arasında tavuk, patates, yoğurt, domates salçası ve baharatlar bulunur. İşte tavuklu çökertme kebabı tarifi.
Tavuklu çökertme kebabı yapılışı oldukça pratiktir. Tavuklu çökertme kebabı nasıl yapılır öğrenmek için tariflere göz atabilirsiniz. Tavuklu çökertme kebabı için kullanılan malzemeler arasında tavuk, patates, yoğurt, domates salçası ve baharatlar yer alır. Bu malzemelerle hazırlanan lezzetli bir yemek olan tavuklu çökertme kebabını, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.
Tavuklu çökertme kebabı tarifi için malzemeler
- 500 Gram Tavuk Göğsü Eti
- Yeteri Kadar Sıvı Yağ
- 4 Diş Sarımsak
- 3 Adet Sivri Biber
- Yeteri Kadar Tuz
- Yeteri Kadar Kırmızı Toz Biber
- 1 Çorba Kaşığı Domates Salçası
- Taban Malzemeleri
- 2 Adet Patates Sos Malzemeleri
- 1/2 (Yarım) Su Bardağı Çırpılmış Yoğurt
- Servis Malzemeleri
- Yeteri Kadar Sıvı
- Yağ
- Arzu Edilen Kadar Acı Kırmızı Toz Biber
- Arzu Edilen Miktar İnce Kıyılmış Maydanoz
Tavuklu çökertme kebabı yapılışı
Sıvı yağda tavuk etlerini rengi değişene kadar soteleyin. Sarımsağı ve sivri biberi ekleyip sotelemeye devam edin. Tuz ve toz biberini ekleyin. Salçayı ekleyip suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin. Patatesleri rendeleyin suyunu süzüp kızartın. Servis tabağına patates kızartmalarını alın. Üzerine sırasıyla çırpılmış yoğurt ve tavuk etini servis edin. Son olarak kızgın yağda toz biberi çevirin servis tabağını acı sos ve maydanozla süsleyin.
Tavuklu çökertme kebabı kaç dakikada hazırlanır ve pişer?
15 dakikada hazırlanan tavuklu çökertme kebabı 20 dakikada pişer.
Tavuklu çökertme kebabı kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi kolay olan tavuklu çökertme kebabı kalorisi 119.