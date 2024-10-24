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Batırık tarifi nedir ve nasıl yapılır?

Batırık tarifi nedir ve nasıl yapılır?

13:1124/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
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Batırık yapılışı ve tarifi
Batırık yapılışı ve tarifi

Köfte şeklinde yapılan batırık oldukça doyurucu bir tat. Yörelerine göre farklılık gösteren batırık tarifinin en lezzetli halini aşağıya bıraktık. Tarifimizi adım adım takip edip bu güzel lezzete kavuşabilirsiniz. Peki batırık tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte tarifimiz...

Batırık, Konya mutfağının eşsiz lezzetlerinden biridir. Batırık yapılışı oldukça basittir. Batırık nasıl yapılır merak ediyorsanız, ince bulgur, tahin, domates salçası ve bolca yeşillik ile hazırlanır. Peki batırık tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte tarifimiz...

Batırık tarifi için malzemeler

2 Su Bardağı Kısırlık Bulgur

  • 1 Adet Rendelenmiş Kuru Soğan
  • 4 Çorba Kaşığı Doğranmış Kuru Domates
  • 1 Su Bardağı Tahin
  • 1 Çorba Kaşığı Domates Salçası
  • Yeteri Kadar Tuz
  • Yeteri Kadar Toz Karabiber
  • 1 Tatlı Kaşığı Pul Biber
  • Yarım Adet Limon Suyu
Servis Malzemeleri
  • Yeteri Kadar Kıyılmış Maydanoz
  • 6 Dal Kıyılmış Taze Soğan
  • 1 Adet Kıyılmış Sivri Biber
  • 1 Su Bardağı İnce Kıyılmış Ceviz
  • 1 Kase Marul

Batırık yapılışı

Bulgurun üzerini örtecek kadar sıcak su ilave edin ve karıştırıp şişmesini bekleyin. Domates kurusunu, soğanı ve kalan malzemeleri ilave edip köfteyi yoğurun. Elinizle sıktığınızda bir arada duruyorsa olmuş demektir. Tuzunu ve limon suyunu kontrol edin. Servis malzemelerini de hazırlayıp içine karıştırın ve elinizle sıkıp köfte şekli verip marulla kaplanmış tabağa dizin. Hemen servis edin.

Batırık kaç dakikada hazırlanır?

Batırık 30 dakikada pişer.

Batırığın kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan batırığın kalorisi 299,1.

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